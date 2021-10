Tizenkét hódot lőttek ki kétszázötven helyett

Károk – Az erdőgazdálkodók naponta szembesülnek a hódok munkájával, de már a természetkedvelők is lépten-nyomon kidöntött fákat látnak a szigetközi vízpartokon. (Fotó: Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt és a szerző felvételei)

Alig egy tucat hódot lőttek ki Győr-Moson-Sopron megyében a vadászok, hiába van évente 250 példány elejtésére jogosultsága a védműveiben is kárt tevő állatokra a regionális vízügyi igazgatóságnak. Ez azonban nagyon macerás, lévén rejtőzködő állatról van szó, húsa nem hasznosítható, s szigorú szabályok vonatkoznak kilövésére és megsemmisítésére. Hódtérkép készül, mely a riasztásukat, a hódvárak elbontását segítheti.

Évek óta komoly károkat okoznak a túlszaporodott hódok a Szigetközben és a Hanságban: nemcsak az erdőgazdálkodóknak, hanem a vízügyi igazgatóságnak is. Ezek az állatok már az ár- belvízi biztonságot is veszélyeztetik, hisz a hód várat épít, melyhez földalatti üreg csatlakozik, ezáltal a műszaki létesítmények szerkezetét, állékonyságát rontja, valamint a mederbe döntött és a parti sávon felhalmozott faanyag a lefolyást és fenntartást is akadályozza.

Az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóságnak a természetvédelmi hatóság az elmúlt években többször is – közérdekből - megadta az engedélyt évi 250 példány lőfegyverrel, csapdázással való elejtéséhez, 2021-től pedig a növekvő területi érintettség miatt Komárom-Esztergom megyére is kaptak engedélyt további 25 példány elejtéséhez. Azonban a végrehajtásba bevont vadászatra jogosult szervezetek által elejtett éves egyedszám a lehetőségekhez képest szerény, mindössze 10-12 példány körüli.

Az előírások ugyanis rettentő szigorúak, sok vadásztársaság szerint szinte teljesíthetetlenek, s nem is éri meg nekik az erőbefektetés. Kezdődik mindez a hódfigyeléssel, melyről naplót kellene vezetni, azután amennyit kilőnek, azokat összeszedni a vízből és hűtve tárolni, majd megsemmisíttetni, melyért kilogrammonként háromezer forintot kér az erre szakosodott cég.

(Fotó: Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt és a szerző felvételei)

A vízgazdálkodási szakfeladatok végrehajtásának biztosításához az igazgatóság megszerezte a hódok „elejtéssel nem járó zavarásához (riasztásához)” is a természetvédelmi engedélyt, mely alapján a lefolyási akadályok, parti fenntartást akadályozó hódvárak eltávolíthatók, valamint a partélben és a földművekben található üregek helyreállíthatók. A vízügy most a vízi létesítményeik mentén található hódvárakat, járatokat méri fel és viszi térképre, az így nyert adatok segíthetik a helyzet kezelését.