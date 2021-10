Hatvanöt Munkácsy-kép érkezik Győrbe, ebből hatot sehol nem láthattak – eddig

A győri polgármester a Facebook-oldalán hetek óta posztolja találkozóit Fásy Ádámmal, aki Magyarországon a mulatós zenei műsora okán, illetve korábban a szépségkirálynő-választás miatt vált közismertté. Kevesebben tudják róla – bár egyáltalán nem titok -, hogy a műgyűjtő Pákh Imrével is régóta üzleti kapcsolatban áll, s mivel 2009-ben is ketten intézték a Munkácsy-kiállítás Győrbe hozatalát, így néhány napja kiszivárgott: vélhetően nem „Bunyós Pityut” hozza a városba, nem erről tárgyal Dézsi Csaba András városvezetővel, hanem egy újabb Munkácsy-tárlatról. Az apropót Győr várossá nyilvánításának 750 éves évfordulója adja, amelyre idén számos kulturális eseményt felfűznek.

A felvetés beigazolódott, a közelmúltban jelentették be Győrben, hogy október 15. és január 31. között ismét láthatók lesznek Munkácsy-képek a Rómer-múzeumhoz tartozó Esterházy-palotában. Pák Imre rögtön az elején tisztázta, hogy ez nem ugyanaz a tárlat lesz, mint amit 12 éve a városba hozott – már csak azért sem, mert dupla annyi alkotását lehet megtekinteni a mesternek. A kicsivel több, mint hatvan képből hat olyan van, amelyet eddig sehol nem láthattak. Egyiknek a történetét elmesélte a sajtótájékoztatón a műgyűjtő: „Ebben az évben vásároltam, negyvenöt évig letétben volt a Szépművészeti Múzeumban, de nem állították ki, a tulajdonosok ugyanis nem engedélyezték.” Az Új Szó azon kérdésére, hogy a bemutatásra szánt képek közül melyik lesz a „leg”, egy eddig ismeretlen félaktot említett a műgyűjtő, amelyet Munkácsy 120 éve készített. „Aktokat szinte egyáltalán nem csinált, összesen két ilyen képe van – egyik a Nemzeti Galériában látható, a másik októbertől Győrben” – válaszolta.

Két dolog nyilván mindenkit érdekel: Hogyan lehet látogatni a kiállítást, vonatkozik-e bármilyen szigorítás azokra, akik Magyarországon kívülről érkeznek? Dézsi Csaba András az erre vonatkozó kérdésünkre csak a jelenre vonatkozó választ tudott adni: „Fogalmam sincs, mi lesz később. Ebben a pillanatban nem utalnak a számok arra, hogy szigorítás kellene. De nyilván nem árt, ha mindenkinél ott van az oltási igazolványa, s még jobb lenne, ha beoltatná magát az is, aki eddig nem tette.”

A másik dolog a belépők ára – erre is rákérdezett az Új Szó. A teljesárú jegy 2000 forint lesz, az iskolások féláron látogathatják; a nyugdíjasoknak, s a hat éven aluli gyerekeknek ingyenes lesz a belépő. Székely Zoltán, a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum igazgatója elmondta azt is, a helyszín ezúttal az Esterházy-palota lesz (Győr-belváros, Széchenyi tér), amely nagyobb, tágasabb, impozánsabb tér, mint a 12 éve helyszínnek választott Patkó-gyűjtemény. S ha már az első kiállítás: a győriek ekkor tanulták meg a „pompeji vörös” kifejezést – ilyen színre kellett akkor festeni a kiállítóterem falait. Most nem ez lesz, a falak zöld színűek, s ezt önök is láthatják, a sajtótájékoztató helyszíne ugyanis az egyik kiállítóterem volt. (A kiállításról a későbbiekben friss információk megtudhatók a múzeum honlapján.)

Vándorló tárlat A Munkácsy-kiállítást számos helyszínre elvitték már, a győri a 46. helyszín. Pákh Imre a sajtótájékoztatón azt mondta, gyakorlatilag mindegyik behozta az árát, sikeres volt, s rekordok dőltek meg azokon a helyeken is, ahol nem először, hanem másodszor mutatták be a mester képeit. „Ez egy komoly kiállítás lesz a zsenge rajzoktól a kései művekig” – ígérte. Munkácsy Mihály Krisztus-trilógiája nincs a „vándorló tárlat” képei között, azok továbbra is Debrecenben tekinthetők meg.