Újabb cégeket rántott magával a Thomas Cook

Továbbra is hatalmas a káosz az utazási piacon a Thomas Cook csoport csődje miatt. Elkezdték az utasok hazaszállítását, a 600 ezer pórul járt és már a nyaralását megkezdő utas között 33 szlovák állampolgár is van. Közben a szlovák Neckermann is bejelentette a fizetésképtelenséget.

Pozsony | Továbbra is hatalmas a káosz az utazási piacon a Thomas Cook csoport csődje miatt. Elkezdték az utasok hazaszállítását, a 600 ezer pórul járt és már a nyaralását megkezdő utas között 33 szlovák állampolgár is van. Közben a szlovák Neckermann is bejelentette a fizetésképtelenséget.

A Thomas Cook csoport által szervezett utazások résztvevői közül 33 szlovák állampolgár rekedt külföldön, köztük 5 Mexikóban, 20 Törökországban, 1 az Amerikai Egyesült Államokban, 5 Görögországban és 2 a Kanári-szigeteken – tájékoztatott a külügyminisztérium szóvivője. Juraj Tomaga elmondta azt is, hogy egyelőre nincs tudomásuk arról, hogy bármelyik kinnrekedt utasnak el kellett volna hagynia a szállását. Mint mondta, az utazási irodákkal és a biztosítótársasággal intézik a hazajutást. Arról azonban továbbra sincs pontos információ, hogy hány olyan szlovákiai turista van, aki már befizette az utazás árát egy Thomas Cook csoporthoz tartozó irodában, de a csőd miatt már nem tudott elutazni. Ők szintén a biztosítótársasághoz fordulhatnak, hogy visszakapják a befizetett összeget, vagy legalább annak egy részét.

Szerdán a Thomas Cook csoporthoz tartozó Thomas Cook Austria is bejelentette a fizetésképtelenséget, ennek az irodának volt szlovákiai fiókja is (a Neckermann Slovakia). Az utazási iroda a honlapján nyilvánosságra hozott tájékoztatóban elnézést kér a pórul járt utasoktól, és arra kéri őket, hogy az utazással kapcsolatos visszatérítések ügyében keressék meg az iroda ausztriai biztosítótársaságát, a thomascook.at@allianz.com címen.

Azok az utasok, akik már a nyaraláson vannak, de a visszatartó járatot törölték, a biztosítótársaság, speciálisan erre a célra létrehozott vonalán – a +431 525 03 6853 telefonszámon – érdeklődhetnek a hazautazás mikéntjéről.

A Thomas Cook Austria csődje miatt elmarad az összes olyan utazás, amelyet a Thomas Cook, a Neckermann Reisen, az Oger Tours, a Bucher Reisen és az Air Marin szervezett volna. A csőd nem érinti a többi ausztriai utazási iroda által szervezett utakat, köztük a TUI, a Der-tour, az ITS Billa, a FTI, az ETI, a Schauinsland Reisen és a Gruber Reisen útjait.

Szintén csődvédelmet kért a német Thomas Cook utazási iroda, miután a német kormány nem nyújtott számukra segítséget – csak ez 140 ezer, már a nyaraláson levő német turistát érint. A csődhullám a Neckermann lengyelországi fiókját is magával rántotta, az irodának 3,6 ezer külföldön rekedt utasa van. Magyarországon is van Neckermann Magyarország iroda, amely működik, közleményük szerint mivel különálló egység, ezért folytatják az utazásszervezést, igaz, mint írják, fennakadások lehetnek. Ugyanakkor tegnap – egy másik utazási iroda segítségének köszönhetően – elindult törökországi járatuk, és az információk szerint a többi tervezett utazás is megvalósul.

Szintén a Thomas Cook csoporthoz tartozott az egyik legnagyobb, charterjáratokat üzemeltető légitársaság, a német bejegyzésű Condor. A cég a német kormánytól kért és kap segítséget, hogy tovább folytathassa a tevékenységét. A KfW állami fejlesztési bank 380 millió eurós hitelt biztosít fél évre az üdülőjáratokat üzemeltető légitársaságnak a szövetségi kormány és Hessen tartomány kormányának garanciájával. Igaz, ezt még az Európai Bizottságnak is jóvá kell hagynia, hiszen ez – versenyjogi szempontból – magáncégek állami támogatásának minősülhet. A légitársaságot 1955-ben alapították, 2009-ben került a Thomas Cook csoporthoz. A Condor 5 ezer főt foglalkoztat, 50 repülőgépből álló flottát üzemeltet. Az üdülőhelyekről hazafelé, Németországba közlekedő járatokra 240 ezer utasnak van foglalása.

Közben a Wizz Air már jelezte, hogy szeretné, ha a most csődbe ment Thomas Cook csoport munka nélkül maradt pilótái a magyar fapadosnál folytatnánk pályafutásukat. Az utazási iroda saját légitársaságot is működtetett, a flotta 94 repülőből állt. A Wizz Air jelezte, attól függően, hogy milyen a pilóták képesítése, akár azonnal munkát is tudnak nekik adni. Közben zajlik a csaknem 600 ezer utas kimentése, a művelet akár két hetet is igénybe vehet.