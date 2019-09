Leállította működését a világ legrégebbi utazási irodája

A Thomas Cook utazási irodának a csőd bejelentésekor közel 600 ezer ügyfele volt úton, köztük szlovákok és magyarok is. Sokan arról számoltak be, a szállodatulajdonosok túszként tartják az ügyfeleket.

Az 1841-ben alapított brit Thomas Cook az utolsó pillanatig reménykedett abban, hogy sikerült megállapodásra jutni a kormánnyal, és megkapják azt a kb. 200 millió angol fontos mentőövet, amellyel átvészelték volna azt az időt, amíg megállapodásra jutnak a befektetőkkel. Ez a hírek szerint október végén lett volna esedékes. Ám Boris Johnson kormánya nemet mondott a kérésre, annak ellenére, hogy a brit turisták kimentése (a kinn rekedt utasok hazaszállítása) többe kerül, mint a kért összeg. A brit állampolgárok hazaszállításnak költségét a helyi kormány állja. Az utazási iroda csődjét szakértők szerint a brexit körüli bizonytalanság is befolyásolta.

A csőd pillanatában az utazási irodának 160 ezer brit utasa volt valamelyik utazáson, így ennyi utast kell hazahozni a brit polgári repülésügyi hivatalnak (CAA). A CAA már hozzákezdetett a Matterhorn-művelet végrehajtásához, hogy hazaszállítsa a Thomas Cook által szervezett utazásokon külföldön tartózkodó 160 ezer utast. A CAA közleménye szerint ez lesz Nagy-Britannia történetének eddigi legnagyobb ilyen jellegű békeidőbeli művelete.

De nem csak ők jártak pórul, hiszen rajtuk kívül még csaknem 450 ezer, főként európai utas is érintett, így

összesen 600 ezerre tehető azok száma, akik elutaztak egy Thomas Cook által szervezett útra, de a csőd miatt már nem tudnak az eredeti időben hazajutni.

Mivel az iroda a világ számos országába szervezett utakat, így szinte mindenhol vannak kinnrekedt utasok. Több tízezer van csak Görögországban, de a többi európai és közelebbi célállomáson is ezrek maradtak szállás és ellátás nélkül. De sok távoli célállomáson is vannak bajba jutott utasok, a legtöbb Thaiföldön, az USA-ban, a Karib-szigeteken, Kubában. Így nagyon nehéz lesz az utasok hazaszállítása, hiszen több száz repülőnyi utast kell hazavinni.

A csőd bejelentésekor még további, több mint egymillió utazási csomag volt már lefoglalva, és kifizetve, de ezeket az utazásokat is törölték. Ahogy minden mást – repülőjegyeket, szállásfoglalásokat, nyaralásokat stb. –, amit az utasok a Thomas Cook irodánál fizettek be. Az utazási irodának évente 19 millió utasa volt, és a világ 16 országában csaknem 22 ezer embert foglalkoztatott.

A csődnek szlovákiai és magyarországi érintettjei is vannak, igaz, egyelőre nem tudni pontosan, hány olyan utas tartózkodik külföldön, aki a Thomas Cook és leányvállalatainál rendelte meg a nyaralást. Sok szlovákiai, ausztriai és magyarországi iroda is értékesítette ezeket az utakat, az online foglalóoldalakon is lehetett foglalni, így minden bizonnyal több száz, vagy akár az ezret is meghaladó károsult is lehet.

Hétfőn az utasok kétségbeesett bejegyzéseivel volt tele az internet.

Voltak, akik arról panaszkodtak, hogy a szálloda vezetése gyakorlatilag túszként kezeli őket, és nem engedi ki addig, amíg nem fizetik ki még egyszer a szállás árát. Attól tartanak a hotelvezetők, hogy e nélkül sose jutnának a pénzükhöz. Mások pedig a káoszra és a bizonytalanságra panaszkodtak: nem tudják, mikor, hogyan juthatnak haza a nyaralásról. Azok is bajban vannak, akiknek csak most kezdődött a nyaralásuk, ők ugyanis kénytelenek az első nap(ok) után elhagyni a szállást, és várni a sorsukra. Sokan a kormányoktól és a biztosítótársaságoktól várják a segítséget.

A Thomas Cook a legnagyobb brit utazási iroda, egész Európában jelen van – számos nagy utazási iroda tartozik érdekeltségébe, így most azok az irodák is bajban vannak. A Szlovákiában is jelen lévő Neckermann csoport hétfőn le is állította a foglalásokat Szlovákiában, Ausztriában, Csehországban és Franciaországban. Így azok, akik olyan irodánál fizettek be, amely a Thomas Cook csoporthoz tartozik, már nem élvezhetik a kifizetett nyaralást.

Hétfőn az egyik ilyen, a német érdekeltségű Condor légitársaság is segítséget kért a német kormánytól. Az elsősorban charterutakra specializálódott légitársaság így még megmenekülhet. Ez azért is fontos, mert számos olyan egzotikus célállomás van, ahova az utasokat pont ez a légitársaság szállítja, bécsi indulással. A Condornak évente 8 millió utasa van, és a világ több mint 100 célállomására repül.

A Thomas Cook bedőlését egy hetes erősségű földrengéshez hasonlította Michalisz Vlatakisz görög szakember. A krétai turisztikai hivatal vezetője szerint a cunami még csak most jön. A krétai utazási irodák és turistákkal foglalkozó cégek 70 százaléka állt kapcsolatban a Thomas Cook csoporttal. Csak ebben az évben több mint 400 ezer vendéget szállítottak a szigetre, és még most is vagy 20 ezer tartózkodik Krétán. „Most az a legfontosabb, hogy a lehető legjobban kezeljük a helyzetet, hogy a vendégek hűek maradjanak Krétához” – mondta Vlatakisz.

Ahogy a görög helyzet is mutatja, nemcsak az irodák, de egyes célállomások is bajban lehetnek, hiszen mindenhonnan hiányozni fog az a csaknem 20 millió utas, akiket a Thomas Cook csoport szállított a népszerű desztinációkba. A csőd következményei most még beláthatatlanok, annyi bizonyos, hogy az megrengeti az európai és a világ utazási piacát. Egy dominóeffektust is elindíthat, így további csődökre lehet számítani.