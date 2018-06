Szlovákia több uniós agrártámogatást követel

Pozsony | Az Európai Bizottság a napokban hozta nyilvánosságra, hogy a 2021 és 2027 közötti programozási időszakra az uniós költségvetésből 365 milliárd eurót különítenek el a mezőgazdaság számára, ami az Európai Unió összköltségvetésének a 28,5 százaléka. Szlovákiának ebből 4,388 milliárd euró jut, ami a szaktárca szerint nem elég.

A 365 milliárd euró jelentős részét – 265,2 milliárd eurót – a közvetlen kifizetésekre szánják, 20 milliárd jut a piacszabályozási intézkedésekre, 78,8 milliárd pedig a vidékfejlesztésre. További 10 milliárd euró áramlik az élelmiszeriparba, a mezőgazdaság, a vidék korszerűsítésére és a biogazdálkodásba. Az uniós költségvetésből Szlovákiának 4,388 milliárd euró jut, ebből 2,753 milliárd a közvetlen kifizetésekre, 41,2 millió a piactámogatásra, valamint 1,593 milliárd euró a vidékfejlesztésre.

Elégedetlen agrártárca

A földművelésügyi minisztérium nincs megelégedve a javasolt közvetlen kifizetésekkel. A Gabriela Matečná által vezetett tárca azt is kifogásolja, hogy az Európai Bizottság (EB) beterjesztése alapján több lesz a gazdák kötelessége, kevesebb a pénz, és nem tették jóval egyszerűbbé a támogatási rendszert sem. „A javaslat a beterjesztett formájában nem felel meg az elvárásainknak. Elsősorban azt kell szem előtt tartani, hogy a szlovákiai mezőgazdaságnak a közeljövőben kevesebb pénz jut, mint korábban, és ez valamennyi tagország költségvetésére jellemző. Arra fogunk törekedni, hogy az Európai Unió Tanácsában és az Európai Parlament szintjén is változtassunk a helyzeten” – mondta Matečná.

Az Európai Bizottság felvázolta a modernebb és egyszerűbb Közös Agrárpolitika (KAP) leglényegesebb prioritásait is. A KAP legfontosabb elemei a munkavégzés új formája, az anyagi támogatások igazságosabb elosztása, valamint az innovációk hatékonyabb kihasználása. Az egyes tagországok nagyobb flexibilitással rendelkeznek majd az odaítélt eszközök kihasználása szempontjából. A tagállamok speciális programokat terjeszthetnek be, és az odaítélt uniós támogatásból a közvetlen kifizetéseknek akár a 15 százalékát is átcsoportosíthatják vidékfejlesztésre, és persze fordítva. Az EB minden egyes tervet az egységes piac védelmének szem előtt tartásával bírál majd el. A közvetlen kifizetések kategóriája továbbra is jelentős részét képezi az uniós agrárpolitikának.

„A javaslat nem számít meglepetésnek. Ezt a koncepciót már egy ideje nyílt titokként kezelte az EB. Hogy kevesebb forrás juthat az agráriumra, az már a jelenlegi KAP jóváhagyásakor, 2009-ben világos volt, csak a konkrét szám volt kérdéses. A területalapú támogatások teljes mértékű konvergenciája Szlovákia számára is inkább csak kitűzött cél volt, mint valóság, hiszen világosan összefügg az adott tagállamban a termőföld árának és bérleti díjainak a nagyságával. Akkor fog kiegyenlítődni, amikor a termőföldárak. Ami viszont kimondottan pozitív hír, hogy továbbra is lesznek közvetlen, vissza nem térítendő projekttámogatások, és nem csupán a gazdasági eszközökre” – nyilatkozta lapunknak Csicsai Gábor földművelésügyi államtitkár.

Pénz a kezdő gazdáknak

A bizottság azt is kiemelte, hogy előtérbe helyezi a kis- és középvállalatok támogatását, valamint az ifjú mezőgazdasági termelők felkarolását. A mezőgazdasági kis- és középvállalatok egy hektárra átszámítva magasabb támogatást kapnak, és az egyes tagországok kötelesek lesznek az uniós közvetlen kifizetéses támogatás legalább 2 százalékát a kezdő gazdák dotálására fordítani. A bizottság azzal számol, hogy az uniós agrárköltségvetésnek mintegy 40 százalékát a klímaváltozással kapcsolatos problémák megoldására fordíthatják a tagországok.

Susla Béla