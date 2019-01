Nem segít az üdülőkön az áfacsökkentés

A Szlovák Nemzeti Párt által benyújtott javaslat eredetileg azzal számolt, hogy csak a kiemelt szálláshelyek, a szállodák, turistaházak, kempingek üzemeltetői számára csökkentették volna az áfát, később azonban úgy döntöttek, hogy ezt az összes szálláshely-szolgáltatásra, vagyis például a diák- és munkásszállókra is kiterjesztik. Az SNS az áfacsökkentési javaslatától azt remélte, hogy ezzel sikerül fellendíteni a hazai turizmust. „Azt szeretnénk elérni, hogy az áfacsökkentést a lakosság is megérezze, olcsóbban jutva hozzá a szállodák szolgáltatásaihoz” – nyilatkozta még tavaly Radovan Baláž, az SNS parlamenti képviselője.

Mára azonban kiderült, hogy az intézkedés csupán a szállodatulajdonosoknak kedvez.

„Az áfacsökkentés ugyan jó hír, akik azonban arra számítanak, hogy ennek köszönhetően olcsóbban jutnak hozzá a szállodák szolgáltatásaihoz, azoknak csalódniuk kell. Az áfacsökkentést a szállodatulajdonosok arra használják fel, hogy csökkentsék az elmúlt időszakban megugrott költségeiket, vagyis a lakosság nem számíthat alacsonyabb árakra”

– nyilatkozta Silvia Hallová, a Grant Thornton tanácsadó társaság adószakértője.

A szakemberek szerint mára beigazolódtak a szállodaiparban vállalkozók korábbi előrejelzései. Rastislav Amrich, a Kassai Szállodaszövetség (KHA) igazgatója például már a múlt hónapban bevallotta, hogy az áfacsökkentés csak kompenzálja a szállodák eddigi többletköltségeit, amelyeket a kormány szociális csomagja által kiváltott béremelések és az európai méretekben is rendkívül magas licencdíjak okoznak.

A szállodaiparban vállalkozók megjegyzéseit a Statisztikai Hivatal legfrissebb elemzése is alátámasztja. Eszerint az elmúlt év első tizenegy hónapjában a szállodaiparban több mint 8 százalékkal nőtt a havi bruttó átlagbér az egy évvel korábbihoz képest, és novemberre elérte a 800 eurót. Az igazsághoz azonban az is hozzátartozik, hogy a szlovákiai szállodák eddig sem tartoztak a legolcsóbbak közé a régiónkban, és az árak ebben az ágazatban az elmúlt hónapban is 4 százalékkal voltak magasabbak az egy évvel korábbinál. (mi, TASR)