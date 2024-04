A benzin és a gázolaj áfájának és adójának csökkentését javasolja az SaS

Az SaS rámutatott, hogy a környező országok közül Szlovákiában a legdrágább a benzin és a gázolaj, ezért sokan külföldön tankolnak.

Marián Viskupič, az SaS képviselője hozzátette, emiatt az üzemanyagok áfájából és jövedéki adójából származó bevételektől esik el Szlovákia. „Első javaslatunk szerint az Európai Unió által jóváhagyott legalacsonyabb szintre kell csökkenteni a jövedéki adót, ami körülbelül 20 centtel csökkentené a benzin literenkénti árát, és a legolcsóbb lehetne a V4-ben” – mondta.

A másik javaslat szerint 20%-ról 8-ra kell csökkenteni az üzemanyagok áfáját, amit az Európai Uniónak is jóvá kell hagynia, de ideiglenesen bevezetheti a szlovák kormány is. Az olcsóbb benzinnek köszönhetően többet tankolnának a hazai sofőrök, és élénkülhetne a benzinturizmus is.