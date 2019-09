Megérkeztek a legújabb iPhone-ok, mutatjuk a szlovákiai árakat 

Három új készüléket mutatott be kedden az Apple. Az új okostelefonok az iPhone 11, iPhone 11 Pro és iPhone Pro Max nevet kapták, és egy hét múlva már hazánkban is megvásárolhatók.

Három új készüléket mutatott be kedden az Apple. Az új okostelefonok az iPhone 11, iPhone 11 Pro és iPhone Pro Max nevet kapták, és egy hét múlva már hazánkban is megvásárolhatók.

Aki ilyet szeretne, annak mélyen a zsebébe kell nyúlnia, hiszen a legdrágább készülék 1649 euróba kerül, de a legolcsóbb modellért is 799 eurót kell kicsengetni.

A bemutatót – ahogy mindig – hatalmas érdeklődés előzte meg, mindenki kíváncsian várta, beigazolódnak-e a korábbi pletykák, tényleg annyival többet tudnak-e az újdonságok, hogy megérje lecserélni a régi készüléket.

iPhone 11

A legolcsóbb modell a iPhone XR utódjaként érkezik, azaz ez a trió legolcsóbb készüléke. A kijelzője 6,11 hüvelykes, és ahogy az várható volt, továbbra is csak LCD panelt kapott, szemben a drágább modellek OLED-kijelzőjével. A készülékben A13 Bionic-csip van, amely a gyártó szerint a világ leggyorsabb processzora és grafikai vezérlője. A hátlapon 2, egyenként 12 megapixeles kamera van, amely már kétszeres optikai zoomra, éjszakai módra is képes, és egy app is van a készülékben, amelynek köszönhetően a képek és videók még jobbak lesznek. Az egyik kamera ultraszéles fotózásra is lehetőséget ad. Az akkumulátora egy órával tovább bírja, mint a tavaly kiadott iPhone XR.

iPhone 11 Pro és Max

A második készülék már bőven a felsőkategóriába tartozik, ezt a név is jelzi, hiszen a gyártó először használja a Pro jelzőt. Az Apple szerint ez azt is jelenti, hogy a telefon professzionális, és a professzionális felhasználóknak is szánják. Két méretben kerül forgalomba, az „olcsóbb” képernyője 5,8 hüvelykes, az iPhone 11 Pro Max pedig már 6,5 hüvelykes kijelzővel érkezik. Szemben az iPhone 11-es modellel, itt már mindkettőn OLED-panel található. A legnagyobb újdonság, hogy e modellek hátulján már hármas kamerarendszer található, mindegyik 12 megapixeles, melyek már minden, ma használható tudással fel vannak vértezve, így a gyártó ígérete szerint ezekkel professzionális képeket és videókat tudunk készíteni. Ha a készülékkel fotózunk, akkor valójában 9 képet készít a telefon, a telefon algoritmusa ebből rakja össze az elérhető legjobb eredményt. Ezeket a modelleket is az A13 Bionoic-csip hajtja.

Szlovákiai árak

Az új iPhone-ok szeptember 20- án kerülnek forgalomba a szlovákiai boltokban, tehát idén már az első hullámban hazánkban is megvásárolhatók a készülékek. A Telekom már be is jelentette, hogy már ma megkezdi az előrendelések feldolgozását. Várhatóan a többi szolgáltatónál is megjelennek az Apple újdonságai. A hivatalos európai áraknál olcsóbban is meg lehet majd vásárolni a készülékeket, például a mobilszolgáltatóknál, amelyek kedvezményeket kínálhatnak a hűségszerződés fejében. Lássuk az árakat (az árak már tartalmazzák az adót):

iPhone 11: 799 euró (64 GB), 849 euró (128 GB), 969 euró (256 GB).

iPhone 11 Pro: 1149 euró (64 GB), 1319 euró (256 GB) és 1549 euró (512 GB).

iPhone 11 Pro Max: 1249 euró (64 GB), 1419 euró (256 GB) és 1649 euró (512 GB).