Veszélyes a szorongás öngyógyítása

Van olyan, aki még soha az életében nem volt depressziós? Automatikusan kicsúszik a szánkon, ha hosszú ideig rossz a hangulatunk vagy nehéz helyzetben vagyunk. Meg tudja különböztetni a szorongást a depressziótól? A tünetek különbözhetnek egymástól, de gyakran keresztezik egymást, és a szorongás gyakran a depresszív zavar része. A szorongás és a bánat természetes emberi érzelem, reakció a stresszre vagy egy szerencsétlen eseményre. Kóros szorongásról vagy beteges depres?szióról akkor beszélünk, amikor nem teszi lehetővé, hogy normálisan éljünk. Azt jelenti, hogy a szorongás vagy a bánat nincs összhangban az ingerrel, ami kiváltotta, vagy túl hosszú ideig tart, esetleg idővel nem enyhül, hanem erősödik. Ilyenkor szorongásos vagy depressziós zavarról van szó, ami kezelést igényel. Nem lehet csak úgy leküzdeni, azt mondani, hogy „megerősítem maga, le tudom győzni.” A szorongás esetében az ember nem konkrét félelmet, aggodalmat érez, hanem állandó feszültségben van. Ideges és nem tud ellazulni, pihenni. Sok testi tünete is lehet: például szívdobogás, ájulásérzet, kézremegés, légszomj stb. Depresszív zavar esetén szerencsétlennek érezzük magunkat, nem tudunk semminek örülni, semmi sem érdekel bennünket. Az ilyen embernek mindenre rá kell magát kényszerítenie, nincs vágya, nem tud aludni.



A páciensek száma nő, vezetnek a nők



A szlovákiai lakosság lelki egészsége a pandémia alatt egyértelműen romlott. Talán nem meglepő, hogy a betegek száma a másfélszeresére nőtt. Dr. Mária Králová pszichiáter még egy problémára hívja fel a figyelmet: „Míg a múltban a szorongásos zavarokkal küzdők 80 százaléka rejtve maradt és kezeletlenül, ez a szám napjainkban még több.” A nők vezetnek, s a pandémia idején még nagyobb arányban, mint a pandémia előtt. Figyelmeztető, hogy egyre fiatalabbak a páciensek. A legutóbbi felmérés szerint 30 éves korig szoronganak a legtöbben. Az emberek egyre jobban tudatosítják, milyen könnyű bekerülni az ördögi körbe, s milyen nehéz kikerülni belőle.



A függőség kockázatával



A depresszió vagy a szorongás teljesen uralhatja az embert és korlátozhatja mindennapi életét. Ha nem kezdi időben kezeltetni, a beteg ördögi körbe kerülhet – hangsúlyozza a szakember, majd így folytatja: – A beteg gyakran olyan eszközök után nyúl, ami átmenetileg megnyugvást hoz (alkohol, gyógyszer, nyugtató), ám az öngyógyítás nagyon veszélyes. Gyakran csak akkor kerül szakemberhez, amikor már két zavar is jelen van. A szorongáson kívül például az alkoholfüggőség is, s mindkettő ellen gyógyszert szed.” Mindenképpen rövid ideig kellene szedni ezeket a gyógyszereket, mert függőséget okoznak.

Akkor is van megoldás, ha nehéz időszaka van, rosszul alszik, szorong és fél, hogy valami rossz történik, de gyógyszert nem akar szedni. „Az Európai Gyógyszerügynökség nemrég hagyta jóvá azt a vény nélkül kapható, levendulakivonatot tartalmazó anxiolitikumot, amely enyhíti a szorongást” – tájékoztat dr. Mária Králová.