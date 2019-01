Télen is legyünk egészségesek!

Bőr



Egyik sokk a másik után éri szervezetünket télen. A jeges szél vagy a hegyi erős napfény megviseli szervezetünket. Sérül bőrünk védőrétege, romlik természetes ellenálló képessége, sokkal érzékenyebbé és hajlamosabbá válik a sérülésre. Ha a hőmérő higanyszála a 0 fok alá csökken, legkésőbb egy órával azelőtt mossa meg az arcát, hogy kimegy az utcára. Ha késik, az arcmosást inkább hagyja ki, és használjon tisztító arctejet, ami nem vonja el a bőr nedvességét. Tápláló vitaminos és zsíros krémet használjon, ami védőréteget képez és megvéd a kedvezőtlen hatásoktól, ugyanakkor szabályozza a hőmérsékletet. Télen használhat olaj alapanyagú krémet is, ami véd, jól felszívódik, és nem lesz tőle zsíros az arc. Fagyban is lehet használni, a bőr nappali és éjszakai ápolására is alkalmas. Nemcsak az arcbőr, hanem a kéz bőre is szenved télen. Védje kesztyűvel, használjon bőrtápláló krémet vagy vazelint. Utóbbival az ajkait is bekenheti. Balzsam vagy szőlőzsír mindig legyen a táskájában, és rendszeresen használja. Végül egy jó tanács: az ajkat berepedezés ellen a méz is védi. Kenje be a száját vele, és hagyja rajta néhány percig.



Haj



A hideg évszakot a haj is megsínyli: gyakrabban töredezik, jobban hullik. Ezért fontos, hogy jó minőségű sampont használjon. Legalább hetente egyszer használjon regeneráló pakolást, s kipróbálhatja a kondicionálót, amit nem kell lemosni. Próbálja elkerülni a hajszárítót, mert a meleg ugyancsak kiszárítja és károsítja a hajat. Ilyenkor ne mossuk túl gyakran a hajat.



Szem



Szemünk télen főleg a hegyekben szenved. Legártalmasabb számára az ultraibolya sugárzás. Ha éles fénybe nézünk, rövid időre megvakulunk, és ha hosszabb ideig nézünk a napba, visszafordíthatatlan elváltozások alakulhatnak ki a szemben. Fontos, hogy UV szűrős napszemüveget viseljünk. Gondoljunk arra, hogy amikor sízünk, és erősen süt a nap, megnő a balesetveszély, például ág csapódhat a szembe. A szem környéki vékony bőrt is védeni kell, mert nincs rajta zsírréteg. Ezt kívülről kell rávinni speciális gél vagy zsírosabb készítmény formájában.



Emésztés



Hogyan éljük túl a téli lakomákat? A mozgásra feltétlenül gondolni kell, ha időnként bűnbe esünk és többet eszünk a kelleténél. Ha lefekvés előtt eszünk, az emésztőrendszert, beleértve a májat is, állandóan működtetjük, ami a regenerálódásban negatívan mutatkozhat meg. Étkezés után könnyebb elszenderedni, mert ha nagyobb mennyiségű szacharidot eszünk, megemelkedik a vér cukorszintje, és a szervezet inzulint termel. Ez rendszerint a korábbinál alacsonyabb szintre csökkenti a cukorszintet, ami fáradtsággal és álmossággal jelentkezik. Lefekvés előtt nem ajánlatos enni. A felhasználatlan glükóz zsírrá alakul, az pedig raktározódik, ami viszont természetesen súlygyarapodásban mutatkozik meg. Télen nemcsak a gyomor, az epe, hanem a máj is szenved. Ha nagyon fázunk, általában forralt bort iszunk, csakhogy az alkohol savassá teszi a gyomrot, ami rosszullétet és fájdalmat válthat ki. Ezért jó alkoholfogyasztás előtt enni és vizet inni. A száraz bor elfogadható, viszont a legrosszabb a kevert ital, amiben sok, magas energiatartalmú anyag van. A zsír és a koncentrált alkohol ilyen kombinációja miatt akár kórházba is kerülhetünk.



Mozgásszervek



„Fagyni fog, érzem a csontjaimban” – ilyen kijelentést talán már mindenki hallott az ízületi kopásban szenvedőktől. Leggyakrabban be is válik a jóslás. Ezek a betegek nagyon érzékenyek az időjárásra, főleg a lehűlésre, az esőre, a hóra. A fejlett országokban minden hatodik ember ezzel a betegséggel küzd. A betegek felénél az ujjak, a térd és a csípő érzi a kopást. Az ízületi fájdalom nagyon gyakran épp télen jelentkezik vagy erősödik fel. Télen ugyanis az idegrostok érzékenyebbek a légköri viszonyokra. Ráadásul télen nemigen van kedve az embernek sportolni. A mozgáshiány pedig nem tesz jót. Nemcsak a mozgásszervek állapota romlik, hanem a balesetveszély is megnő. A megelőzés alapja a mozgás és az egész évben végzett sport. Télen segíthetnek az ízületek tápanyagellátását biztosító étrend-kiegészítők is. (doktorka-k)