Szlovákia költ legkevesebbet betegségmegelőzésre

Szlovákia hosszú távon az elkerülhető halálesetek számát tekintve Európa legrosszabb országai közé tartozik, pedig tudjuk, mit kellene tenni, hogy javuljon e téren a helyzet: az egészségügyet alapjaiban kellene megváltoztatni. Ennek fontos része a megelőzés és a lakosság rendszeres tájékoztatása. Hetvenöt éves korig elkerülhető lenne minden olyan haláleset, amit idejében történő felismeréssel és minőségi betegellátással fel lehetne fedezni és gyógyítani lehetne. A szakemberek azokra a betegségek okozta halálesetekre gondolnak, amelyeknek nem is kellene kialakulniuk, ha a beteg rendelkezésére állna a hatékony kezelés. Ugyancsak ebbe a kategóriába tartoznak azok a megelőzhető halálesetek, amelyek a befolyásolható kockázati tényezőkkel – túlsúly, alkoholfogyasztás, dohányzás – függnek össze. Európában e téren Szlovákia a lista végén helyezkedik el, mögöttünk már csak Magyarország és Románia van. Dominik Tomek, a Betegek Jogvédelmi Szövetségének alelnöke szerint az egészségügy jelenlegi helyzete a hosszú ideje fennálló pénzügyi, stratégiai és edukációs kiéheztetés következménye.

Zuzana Dolinková, az Ambuláns Egészségügyi Szolgáltatók Szövetségének tagja szerint legfontosabb a betegségmegelőzés. „Ha pénzt szeretnénk megtakarítani az egészségügyben, a szűrőprogramokra, minőségük javítására kell pénzt fordítani. Ez ugyanis a kórházi kezeléssel összehasonlítva lényegesen olcsóbb. Mindenképpen jobb megelőzni a betegséget, mint kezelni” – hangsúlyozta. Szomorú, hogy a betegségmegelőzésben az európai országok között a gyengék közé tartozunk.



Mi a különbség köztünk és Spanyolország között?



Egy főre 15 euró jut a megelőzésre. Összehasonlításképpen jegyezzük meg, hogy Spanyolországban, Olaszországban vagy Svájcban 100-200 eurót tesz ki ez az összeg. „Problémát jelent a modern kezelés elérhetősége is. 2011 óta az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) 91 innovatív onkológiai gyógyszert regisztrált, de jelenleg Szlovákiában csak 31 áll a betegek rendelkezésére” – jegyezte meg Martin Smatana egészségügyi elemző. Míg külföldön az edukációs, például a túlsúly és a dohányzás elleni kampányokat az egészségügyi tárca irányítja, Szlovákiában ez teljesen másképpen működik. Az állam részéről hiányzik ez a kezdeményezés.

Janka Bittó Cigániková, a parlament egészségügyi bizottságának elnöke szerint az egészségbiztosítóknak kellene meghatározó szerepet játszaniuk a betegségmegelőzésben. „Az államnak határozottan fel kellene szólítania a biztosítókat, tegyenek meg mindent azért, hogy kevesebb legyen a beteg. A biztosítóknak pedig konkrét megoldásokat kellene kínálniuk, meg kellene mondaniuk, hogy mennyi pénzre lenne ehhez szükségük, az államnak pedig ellenőriznie kellene az eredményeket.” Hozzátette: „A kormányok és a politikusok jönnek-mennek, de ha a biztosítókkal folytatott együttműködés világos és átlátható lenne, fontos szerepet játszhatnának a megelőzésben.”



Hátrányban a betegszervezetek



A tájékoztató és betegségmegelőző kampányokat évek óta a betegszervezetek végzik. Dominik Tomek szerint az államtól nem kapnak semmilyen anyagi támogatást erre. Ezért a betegszervezeteket gyakran különféle szervezetek és gyógyszertársaságok támogatják, ami az egészségügyi minisztériummal folytatott vitában hátrányt jelent. Janka Bittó Cigániková szerint az államnak programot kellene kidolgoznia a betegszervezetek támogatására, hogy ne veszélyeztesse függetlenségüket. Ahhoz, hogy egyre kevesebben haljanak meg kivédhető, orvosolható ok miatt, jobban oda kellene figyelni az egyes betegségeket kiváltó kockázati tényezőkre: az egészségtelen életmódra, a túlsúlyra, az alkoholfogyasztásra és a dohányzásra. Vannak országok, amelyek saját programokat dolgoznak ki a kockázati tényezők minimumra csökkentésére. Angliában például létezik olyan program, ami próbálja meggyőzni az embereket, hogy hagyják abban a dohányzást. Ha képtelenek erre, az orvos azt javasolja nekik, hogy térjenek át a kevésbé ártalmas pótmegoldásra.



Vakcináció – nem csak a Covid ellen



Több reformra lenne szükség ahhoz, hogy a megelőzés és a kezelés mindenki számára elérhetőbb legyen. Martin Smatana szerint fontos lenne optimalizálni a kórházak hálózatát, megváltoztatni a gyógyszertörvényt, ami több innovatív gyógyszer behozatalát tenné lehetővé, de meg kell újulnia a rendelőintézetek működésének is. Zuzana Dolinková vallja: „Meg kell erősíteni a Közegészségügyi Hivatal szerepét. A korai betegségfelismerésben nagyobb szerepet játszhatnának a Közegészségügyi Hivatal mellett működő tanácsadók is.” Dominik Tomek hibának tartja, hogy nincs stratégiai tervezés. Szerinte a halálozás csökkentésének leggyorsabb és leghatásosabb módja a vakcináció, de nemcsak a Covid, hanem az influenza, a pneumokokkusz és más betegségek ellen, amelyeket a tudomány és a technológiák rohamos fejlődésének köszönhetően eredményesen el lehetne kerülni.

Támogassa az ujszo.com-ot Az elmúlt időszakban arra kértük olvasóinkat, járuljanak hozzá az ujszo.com működéséhez annak érdekében, hogy a jelentős költségekkel járó hiteles, megbízható hírszolgáltatást hosszú távon biztosítani tudjuk. Köszönjük a pozitív fogadtatást. Jó érzés tudni, milyen sokan tartják fontosnak a független, magyar nyelvű újságírás fennmaradását Dél-Szlovákiában, és milyen sokan szeretik az Új Szót. A beérkezett támogatások lehetővé tették, hogy új munkatárssal bővítsük az ujszo.com professzionális csapatát, fejlesszük szolgáltatásainkat, növeljük az ügyeletben töltött órák számát. Nagyszerű eredmény ez olyan gazdasági környezetben, ahol a fejlesztések helyett a költségek visszafogása került sok helyen célkeresztbe. Hálásak vagyunk eddigi támogatásaikért, és kérjük, továbbra is segítsék az ujszo.com fejlesztését. Számítunk Önökre. Önök is számíthatnak ránk. Ha támogatna bennünket, kattintson az alábbi gombra. Köszönjük. Támogatom