A november a férfiegészség hónapja: egészségügyi szakembert kérdeztünk a prosztataproblémákról és a megelőzésről

A Movember mozgalom 2003-as elindítása óta a férfiegészség megőrzésére, a szűrővizsgálatok fontosságára hívja fel a figyelmet világszerte. A Pozsonyeperjesen élő Mórocz Magdolna egészségügyi nővért, Kriston Intim Torna trénert kérdeztük a témában, aki a környék falvaiban, városaiban férfiaknak is tart tanfolyamokat a gátizomzat megerősítésére.

Miért fontos beszélni erről a témáról?

Legyen szó akár nőkről, akár férfiakról, mindenkinek az érdeke, hogy egészségesen éljen, a saját szempontjából, de a szerettei, családtagjai, a környezetében élők szempontjából is. Az embernek három erőforrása van: ideje, pénze, egészsége. Ezzel a három forrással tudunk dolgozni, ezeket tudjuk használni és meg kell tanulni ezeket jól menedzselni. Ha nem jól menedzseljük, akkor mind könnyen kicsúszik a kezünkből. Abszolút egészség nincs, de a problémánkat mindig valami kiváltja és valami fenntartja. Amikor ez összegyűlik, akkor már sokkal nehezebb bármi olyanba belefogni, megtanulni, kipróbálni, mint az éltető pozitivitás, az érzelmek tudatos működtetése. Amikor fájdalom és félelem van, már kevés az akaraterő. Ezért lenne sokkal egyszerűbb már fiatalon tudatosítani az egészségmegőrzés fontosságát, mert akkor sok mindent elkerülhetnénk.

Mikor kellene elkezdeni az egészségtudatos életmódot?

A tudomány segítségével rengeteg ismeretet elsajátíthatunk, darabjaira szedhetjük a körülöttünk lévő világot, de a legtöbbször a legnehezebb a saját testünk működésére és az egészségünkre figyelnünk, mert ez nagy fokú tudatosságot igényel. Sajnos általában nem erre nevelnek minket kicsi korunktól, de szerencsére a kitáguló világgal sok jó lehetőség, foglalkozás, tanfolyam, tréning begyűrűzött hozzánk is. A tudatosság az életkorral jön, amit húszévesen még nem tartunk nagyon fontosnak, arra harmincévesen már odafigyelünk. Akinek például családja van, annak nagyobb a felelőssége is, hiszen nem csak magáról kell gondoskodnia. Természetes, hogy a gyerekünket minél tovább akarjuk kísérni az életében. Szülőként abban is hatalmas szerepünk van, hogy a fiatal, éppen kialakuló személyiséget mennyire tudjuk támogatni, kiemelten fontos, hogy ne okozzunk sebeket a szavainkkal.

Hogyan kell ezt jól csinálni?

Mint minden területen, itt is a legfontosabb a jó példa mutatása. Ha a gyerek azt látja a szülőjétől, hogy rendszeresen mozog, egészségesen, mértékletesen étkezik, eljár a fogorvoshoz, nőgyógyászhoz, urológushoz és bármilyen más szakorvoshoz rákszűrésre, ellenőrzésre, akkor ezt a hozzáállást fogja megtanulni. Ugyanakkor azt is fontos tudatosítani, hogy ha félévente-évente elmegyünk az orvoshoz, az nem a megelőzést jelenti, csak az ellenőrzést, valamint egy rosszabb dolognak az elkerülését, egy esetleges betegség korai felismerését.

Mi lenne tehát a megelőzés, ha a prosztataproblémákra gondolunk?

Elsősorban arra kellene törekedniük a férfiaknak, hogy érzelmileg egyensúlyban legyenek. Az összetartozás érzése, a kötődés kiépítése, a biztonságérzet a gyerek számára alapkő, de felnőttként is fontos a szeretetteljes légkör az egészségmegőrzéshez. Fontos, hogy megtalálják a helyüket férfiként a férfiak között, elfogadják, hogy életkorral változik a szexuális képességük, vágyuk, de értékesek. Fel kell ismerniük, hogy a szex a fajfenntartás eszköze, nem életcél, az önérzet, az önbecsülés a tudatossággal és a szeretésre való képességgel megtartható. Ezen kívül a rendszeres sport, testmozgás, az egészséges étrend. Ezeket befolyásolni tudjuk. Nincs általános recept, de a mértékletesség alapvető. Ami biztosan jót tesz, az a heti két húsmentes nap, hogy a szervezetnek ne kelljen megbirkózni a hús által termelt savakkal, valamint a cukor minimalizálása, továbbá a változatosság és az idényszerűség követése. Törekedjünk az élesztővel készült pékáru mennyiségének csökkentésére is, fogyasszunk olajos magvakat, de csak módjával, fogyasztás előtt beáztatva, iktassuk be étrendünkbe a kurkumát, a cinket, a C-vitamint, a mezei zsurlót, a kisvirágú füzikét és a csalánt.

Azonban nemcsak azoknak kell az egészségükre odafigyelniük, akiknek gyerekük van.

Valóban nem, hiszen mindenkinek elsősorban a saját érdeke, hogy egészséges maradjon, azon túl pedig minden bizonnyal a szülőknek, a partnerüknek sem akar senki csalódást és gondot okozni. Ez nem önzőség, hanem ösztönös reakciónk arra, hogy az általunk megteremtett javakat élvezhessük, jó minőségű életet éljünk.

Milyen problémák alakulhatnak ki a prosztatával kapcsolatban?

A prosztata kórtana főképpen a húgyúti tünetekben jut kifejezésre. Három nagy terület van: a prosztatagyulladások, az adenoma és a rák. A prosztatagyulladást a dülmirigy húgyúti fertőzése okozza. A mikrobák a fertőzött húgyvezetékből, a test különböző részeinek fertőzéseiből erednek. Kezelés szükséges, mert krónikussá válhat, időszakonként kétségbeejtően fellángolhat. Az adenoma, vagyis a jóindulatú prosztata-megnagyobbodás gyulladástól mentes, főképp az idősebb korosztályra jellemző. A prosztata megnagyobbodik és egy része megkeményedik. Sajnos ez sérvet okozhat a húgyhólyagban, mert felfelé terjed. Így hátul a hólyagban kialakul egy mélyen fekvő rész, ahonnan a vizelet nem tud eltávozni. Ez maga után von sok egyéb kellemetlenséget, mint például a gyakori vizelési inger, mert a hólyag mindenképp meg akarja oldani ezt a problémát, az akadályon át akar törni. A prosztatarák kialakulása sokkal gyorsabb, mint az adenomáé. Eléggé könnyű beazonosítani, mert azon ritka rákfajták egyike, amelyeknek biológiai aláírása van. Legismertebb kémiai jelzője a vérben jelen lévő savas foszfatázok. A megelőzésre és a már kialakult panaszok enyhítésére is rendkívül jó hatása van az intimtornának, rengeteg pozitív visszajelzés támasztja ezt alá. Ha ugyanis van egy rossz egészségi állapot, az határozza meg a mindennapjainkat. A változtatásra azonban sosincs késő.