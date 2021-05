Székrekedés vagy alvászavar is jelezheti a Parkinson-kórt

Bár gyógyíthatatlan neurodegeneratív betegségről van szó, jó irányba lehet befolyásolni.



Ez a betegség leggyakrabban 60 éves kor körül jelentkezik, de nem ritka a 40 éves beteg sem. Oka lehet öröklött hajlam, a környezet hatása, a káros anyagok, életmód és még sok minden más. A Parkinson-kórban szenvedőnek összpontosítania kell, hogy meg tudjon mozdulni. Izmai feszültek, merevek. A betegek bizonyos része nyugalmi állapotban is remeg, rendszerint a felső végtag. Sokszor elesik, aprókat lép. Székrekedés, szaglási zavar, depresszió, alvászavar, hallucináció, a szisztolés vérnyomás csökkenése és merevedési zavar jelentkezhet. Oda kell figyelni arra, ha a beteg hirtelen apró betűkkel kezd írni, nehézséget okoz neki a rágás, a nyelés, az artikuláció.



Modern kezelés



A Parkinson-kór degeneratív betegség, ami azt jelenti, hogy fokozatosan romlik a beteg állapota. Folynak ugyan a kutatások, de még nincs olyan gyógyszer, amely meg tudná gyógyítani a beteget, viszont minél előbb felismerik, annál jobbak a beteg kilátásai. A gyógyszeres kezelés mellett a szlovákiai orvosok már néhány éve alkalmazzák a mély agyi stimulációt, ami azt jelenti, hogy az agyba neurostimulátorral összekötött elektródot vezetnek be – rendszerint a mellkas vagy a has bőre alá –, ami jeleket bocsát ki, amelyeket az agyba továbbítanak, s ezzel leállítják, illetve csökkentik a Parkinson-kór tüneteit kiváltó elektromos kisüléseket. Ezzel a módszerrel jelentősen javítható az életminőség, de a betegség okát nem szünteti meg.



Rendkívül fontos a mozgás



Sokkal jobb helyzetben vannak azok, akik sokat mozognak vagy sportolnak, mint azok, akik nem csinálnak semmit. Kevesebb gyógyszert kell szedniük. A környezetnek is ösztönöznie kell a beteget, hogy olyan mozgást végezzen, ami megemeli a pulzust. Kitűnő módszer erre a tánc vagy az erősítés. Nagyon fontos a rendszeres napi séta. A kéz és a láb mozgásának összehangolása ideális az ilyen betegeknek, mert ha helyesen csinálják, a test izmainak 90 százaléka mozgásba lendül.



Tanácsok a családtagoknak

Fontos a rendszeres folyadékpótlás, a változatos étkezés, a megfelelő vitamin- és rostpótlás, az optimális testsúly fenntartása. Ha problémát jelent a nyelés, puha ételt készítsünk a betegnek.

Biztosítsuk a rendszeres orvosi ellenőrzést és rehabilitációt.

Úgy rendezzük be a lakást, hogy biztonságos, tágas legyen, megkönnyítse a mozgást.

Ahol csak lehet, helyezzünk el fogantyút, ami megakadályozza az esést. Az asztal, a szék éles szélét ragasszuk le. Ha súlyosabb a mozgászavar, szereljünk fel olyan berendezést, amivel jelezheti a beteg, hogy elesett vagy hogy nem tud felállni.

Fontos a lakás jó megvilágítása. Főleg éjszaka fordul elő, hogy a rossz megvilágítás miatt elesik a beteg.

A ruhán az apró gombokat cipzárral helyettesítsük, az ing helyett pólót viseljen, a cipő pedig fűző nélküli, csúszásmentes talpú legyen.

Erősítsük a beteg önellátó képességét, mert a túlzott együttérzés, sajnálat gyengíti és passzívvá teszi őt.

Ne siettessük, hagyjunk elég időt az egyes műveletekre – a stressz nehezíti a mozgását.

Ne zárjuk ki a társasági életből.