Meglepő módszerek enyhíthetik a hátfájást

Akár merevségről, akár enyhe, akár erősebb fájdalomról van szó, sokszor nem egyetlen konkrét kezelés az, ami segít, hanem inkább néhány kisebb dolog és változtatás kombinációja.



Fontos, hogy a tartásunkon mindenképpen megpróbáljunk javítani. Próbáljuk meg elképzelni, hogy a fejünk tetejéhez egy héliumos lufit rögzítettek, amely felfelé húz, és így egyenesítsük a gerincünket. Ügyeljünk rá, hogy a vállunk ne essen előre, mert a gerinc így tudja megtartani azt a természetes görbületét, amire a megfelelő teherelosztáshoz és rezgéscsillapításhoz szüksége van – írja a healthista.com.

Ezért fontos a megfelelő párna

Arra is ügyeljünk, hogy hogyan és min alszunk. A túl puha matracon egy idő után biztosan fájni fog a derekunk. Ha a nyakfájás a gondunk, akkor próbáljunk meg addig kísérletezni, míg nem találunk olyan párnát, ami megfelelően támogatja – mindenki esetében egyedi, hogy mekkora méret és forma a legmegfelelőbb. Ha az oldalunkon alszunk, akkor nagyon jó ötlet egy párnát tenni a térdeink közé, amely tehermentesítheti a derekat és a csípőt.

Így sportoljunk

Végezzünk kifejezetten a vázizomzatot erősítő edzést, amely stabilizálja a vázizomzatot és a gerinc körüli izmokat. A jóga és a pilates is szuper választás, főleg akkor, ha hagyományos súlyzós edzéssel kombináljuk, amellyel megerősítjük a kar, a has, a far, a comb és a vádlik izmait is. Ez segít megőrizni a megfelelő tartást. Ügyeljünk a nyújtásra, hogy megmaradjon az izmok és ízületek mobilitása.

Számít a cipő is

Arra is figyeljünk, hogy ne hordjunk teljesen lapos talpú cipőt és papucsot hosszú ideig, mert ettől nemcsak a térdünk, hanem a derekunk és a hátunk is megfájdulhat.

Olyan cipőt vegyünk, amibe szükség esetén talpbetétet is tehetünk, és jól tartja a bokánkat, mivel ez is sokat segíthet a gerinc tehermentesítésében.

Ne üljünk egyszerre 20-30 percnél többet! Félóránként álljunk fel az asztalunktól, nyújtsunk, sétáljunk, hogy ne merevedjenek be az izmaink. Ha tehetjük, szerezzünk be egy olyan asztalt, aminél állva és ülve is dolgozhatunk – az álló asztalok sokat segíthetnek a porckorongok tehermentesítésében.

