Ezt tegye, hogy a mozgás élete részévé váljon!

Nemcsak az optimális testsúly megőrzése, hanem az egészség szempontjából is fontos a rendszeres mozgás. Ám egyik napról a másikra senkiből sem válik rendszeres sportoló.

Próbáljon fokozatosan hozzászokni a mozgáshoz. Az elhatározástól a célig elég hosszú és keserves lehet az út. Próbáljon az alábbi lépések szerint haladni, hogy a változás tartós legyen.

Szeretnék, de nem akaródzik...

Ha elméletben már felismerte a mozgás fontosságát, de még a sétáig sem jutott el, próbálja ki a következőt: amikor tévét vagy videót néz, üljön fitneszlabdára, mozogjon, figyelje, mit érez. Próbálja meg elültetni a fejében a mozgás gondolatát.

Megéri?

Azzal tisztában van, hogy mozgás nélkül teste – még ha nincs is túlsúlya – puhány, izmai gyengék? Életmódváltáshoz nincs kedve, pedig tudja, hogy csak hasznot jelentene. Ha nincs ereje ahhoz, hogy betérjen egy konditerembe, tegye a következőt: írja le egy papírra, mennyi jót és rosszat jelentene önnek a mozgás? Ha több lesz a pozitívum, egyszerűen fogjon hozzá.

Valóban kezdjem el?

Amikor leírta az előnyöket és a hátrányokat, az előbbiek voltak túlsúlyban. Ha eldöntötte, hogy elkezd mozogni, ne kövesse el a viszonylag gyakori hibát, és ne vesse bele magát a sportba túl nagy lendülettel és reményekkel. A kevesebb néha több, és a kisebb változtatások tartósabbak lehetnek. Szóval: ne menjen hetente kétszer uszodába, kétszer konditerembe, ne fusson kétszer. Elég ezek közül a sportok közül egy.

Döntöttem...

Amikor már elkezdett sportolni, és a kezdeti lendület nem hagy alább, szakemberhez is fordulhat. Például edzőhöz, fizioterapeutához vagy más szakemberhez, aki meg tudja mondani, milyen sport felel meg önnek a legjobban, és abban is tanácsot tud adni, hogy korának, erőnlétének megfelelően milyen gyakran és intenzíven tornázzon. Edző nélkül is tartsa szem előtt az ajánlást: naponta 8 000 vagy hetente 56 000 lépést tegyen meg.

Amikor hiányzik a torna...

Ha már eljutott a rendszeres mozgás szakaszába, észreveszi, hogy ha kihagyja, hiányzik. Már örül a mozgásnak, s érzi, hogy teste örül, ha mindennap megmozgatja. Az embernek azonban naponta meg kell vívnia a harcot, és csaknem naponta adódik valamilyen ok, ami miatt elmaradhat a mozgás: eső, munka... Gondolja végig, mit csináljon, hogy mindig jusson idő a mozgásra.

Megint csődöt mondott?

Teljesen normális, ha a torna helyett ismét a televízió előtt találja magát. Ne szidja a lustákat, mert többségünk is az. Jó jel, ha minderről elgondolkodik. Próbáljon visszatérni a 2. ponthoz, és jegyezze fel a mozgással tarkított élet pluszait és mínuszait. Mindent kezdjen elölről. Lehet, hogy hasznos lenne egy lépésmérő, ami mozgásra ösztönöz.

Tartós változásra törekszik...

Egy ideig eltarthat, míg a mozgás élete tartós részévé válik. Kifogás rengeteg van arra, miért ne mozogjon. Lehet, hogy túl gyorsan és radikálisan akarta a változást, ami végeredményben elvette a kedvét. Tartsa szem előtt, hogy a kis változtatás is elég. A mozgásra fordított minden perc a hasznára válik: jobb lesz az erőnléte, egészségesebb és nyugodtabb lesz.

(Az iZdravie alapján: ki)