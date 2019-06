Ezért nem szabad a tévé előtt aludni

A JAMA International Medicine című szaklapban ismertetett kutatás eredménye szerint átlagosan több kilónyi súlyt is felszedtek azok az emberek, akik öt éven keresztül rendszeresen tévé vagy valamilyen fényforrás mellett aludtak el. Nagyjából 17 százalék az esélye, hogy legalább öt kiló plusz súlyt felszed az ilyen módon szunyókáló ember, de a tévé melletti alvás 22 százalékkal növeli a túlsúly, 33 százalékkal pedig az elhízás veszélyét is. Az alanyokat négy fő kategóriába sorolták aszerint, hogy napközben mennyi fény éri őket. Az első csoportba a teljes sötétségben alvók kerültek, a másodikba a szobában lévő, kisebb fényforrás mellett alvók, a harmadikba az ablakon beszűrődő fény mellett pihenők, míg a negyedik csoportban lévők rendszeresen úgy alszanak, hogy közben a tévé vagy valamilyen más fényforrás is be van kapcsolva. Az eredmények szerint a képernyő előtt elszundítók testtömege nőtt a legtöbbet a vizsgált ötéves periódusban, és nagyobb arányban érintette őket az elhízás és a túlsúly is.

Persze a kutatók kiemelik, hogy nem vehettek figyelembe számos más életmódbeli tényezőt, illetve az adatokat is saját bemondás alapján gyűjtötték, így elképzelhető, hogy nem felel meg teljes egészében a valóságnak. Az azonban már régóta bizonyított, hogy a mesterséges fény befolyásolja alvásunk minőségét, hogyha pedig nem pihenjük ki kellően magunkat, az egy sor betegség kockázatát növeli.

(házipatika)