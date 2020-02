Ételek és italok, amelyektől nem tudunk aludni

Ok nélkül forgolódik, és nem tud elaludni? Akkor első lépésként vizsgálja meg, mit evett és mit ivott lefekvés előtt. Lehet, hogy az gátolja a pihentető alvást! Ugyanis minden, amit eszünk és iszunk, kihat az alvásunkra, ezért is érdemes tudatosan figyelni az esti étkezésünkre.

Mi lehet a felelős?



A nyugodt alvásért a melatonin nevű hormon felel, amelyet a tobozmirigy termel. A szervezet alvásébrenléti ritmusának vezérlésében, a pihentető, mély alvás elősegítésében van fontos szerepe. A melatonin az ösztrogén és progeszteron hormonok termelődésében is elengedhetetlen szerepet játszik, így az anyagcserét és a zsírraktározást is befolyásolja, ezért nem mindegy, mi kerül este az asztalra.

Mit kell kerülni?



Este kerülje a nehéz, zsíros és fűszeres ételeket! Ezek a fogások ugyanis nemcsak a gyomrot terhelik meg, hanem a kényelmes és nyugodt alvást is gátolják. A sósabb, fűszeresebb ételektől pedig hatalmasra nő a szomjúságvágy, és gyomorégést okoz, amivel el is jutunk egy másik problémakörhöz, az esti sok folyadék fogyasztásához, amely szintén fokozza az éberséget, és képtelenség tőle elaludni.

Ezeket is kerülni kell: a kemény sajtokat, mert a bennük levő magas aminosavtiramin-szint nehezíti az elalvást

a feldolgozott, füstölt, fűszeres húsokat, mert olyan vegyi anyagokat tartalmaznak, amelyektől garantáltan ébren marad

a tejcsokoládét, mert tirozintartalma doppingolja a szervezetet, így nyugodt álomra ne számítson

a paradicsomos ételeket , mert savat keltenek a gyomorban, és máris búcsút inthet a jó alvásnak

a ginszeng teát és a koffeines teákat, ugyanis álmatlanságot és magas vérnyomást okoznak

az energiaitalokat, nemcsak a koffein miatt, hanem taurin aminosav-tartalmuk miatt, amely növeli a pulzusszámot és a vérnyomást

az erjesztett szójatermékeket, azaz a szójaszószt, a tofut, a misót és a teriyaki szószt is, mert magas a tiramintartalmuk, és megakadályozzák a jó alvást.

Óvakodjon a rejtett koffeintől!



Koffeint fogyasztani alvás előtt 4-6 órával egyáltalán nem ajánlott. De koffeint úgy is ehetünk, hogy annak nem is vagyunk tudatában, ugyanis bizonyos szénsavas üdítőitalokban, teákban, csokoládéban, sőt gyógyszerekben, pl. fájdalomcsillapítókban, vizelethajtókban, fogyasztótablettákban, nátha ellen való készítményekben is találunk koffeint.



Alkoholt elalvás előtt ne!



Az alkoholos italokat jobb, ha az elalvás előtti órákban elkerüljük. Ugyanis hatásukra lehet, hogy elnyom az álom, de az éjszaka folyamán számolnunk kell a gyakoribb ébredésekre, rémálmokra, szomjúságra. Így lesz garantált a felébredés, a szomjúságvágy és az éjszakai mosdóhasználat.

(vitaminsziget)