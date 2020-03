Egészséges fejbőr – fényes, sűrű haj

Mi a sajátossága a tavaszi hajápolásnak?



Elöljáróban annyit meg kell jegyezni, hogy a hajat egész évben ápolni kell, de én inkább a fejbőrre koncentrálnék, mert elsősorban annak kell egészségesnek lennie, hogy egészséges hajunk legyen. Tavasszal, amikor a fejbőrön a téli időjárás okozta károsodás jelei láthatók, olyan termékeket javaslok, amelyek nem szárítják ki sem a fejbőrt, sem a hajat, hanem elegendő fehérjét tartalmanak. Az ajánlanám, hogy a fürdőszobában mindig legyen tartalékban érzékeny bőrre való készítmény. Gazdag a választék jó termékekből, de az a legjobb, ha kikérjük fodrászunk véleményét.



Milyen tápanyagok hiányozhatnak a fejbőrből, és hogyan pótolhatjuk őket?



Ez személyenként változik. Mindig bízzuk szakemberre, hogy ő döntse el, milyen állapotban van a fejbőr. Tudni kell, hogy a haj is öregszik, és fokozatosan elveszíti természetes tulajdonságait: rugalmasságát, ellenálló képességét. Ezért olyan termékeket használjunk, amelyek elegendő lipidet, fehérjét és tápláló hidratáló anyagokat tartalmaznak, hogy a hajat a lehető legjobb állapotban tartsuk, de mint mondtam, ne feledkezzünk meg a fejbőrről.



Javíthatjuk a haj minőségét étkezéssel?



Az egészséges ételek nemcsak a testre, hanem a fejbőrre is hatnak. Annyit mondhatok, egyenek minél több vitamint, vagyis gyümölcsöt, zöldséget, rostot és elegendő egészséges olajat. Semmilyen táplálékkiegészítőnek nincs akkora hatása, mint a jól megválasztott egészséges élelmiszernek.



A szakszerűtlen mosással sokat ronthatunk nemcsak a haj, hanem a fejbőr minőségén is...



Ez igaz. A hajmosásnak megvan a pontos menete: a fejbőrt és a hajat először bőséges meleg vízzel öblítsük le, ezzel a szennyeződések 80 százalékát eltávolítjuk. Ezután elég, ha egyszer samponnal mossuk meg. Persze minden attól is függ, hogy milyen gyakran mosunk hajat. Kevés sampont vízzel oldjunk és lágy körkörösmozdulatokkal megmossuk az egész fejet, közben csak a fejbőrre koncentrálunk. Utána megmossuk magát a hajat is, de ne erősen dörzsölve, inkább csak óvatosan simogatva.



Minden alkalommal kötelező a kondicionáló, vagy elég havonta egyszer? És mi a helyzet a hajpakolással?



Minden hajmosás után kell kondicionálót használni, viszont nem ajánlott az úgynevezett nem lemosandó kondicionáló. Helyre kell állítani a haj természetes pH-értékét, és ezt csak a kondicionálótól várhatjuk. Pakolást elég minden 3-4. mosás után alkalmazni, de figyelmesen el kell olvasni a termék használati utasítását.



Mit tegyünk, ha a haj szemmel láthatóan károsodott?



A száraz, fénytelen, töredezett haj fokozott gondoskodást igényel nemcsak odahaza, hanem a fodrászszalonban is. Kérje ki fodrásza véleményét, s végeztessen hajregenerálást. Minden fodrásznak kötelessége, hogy tájékoztassa a vendéget a hajápolás alapvető szabályairól.



Milyen hajszín és frizura a divat 2020-ban?



Ami az idei divatot illeti, továbbra is a haj különböző technikákkal való világosítása a divat. Külön örülök az úgynevezett Iluminage technikának. A színskála gazdag, de a legnépszerűbb a piszkosszőke, a homokszínű árnyalat, az eperszőke, a napszőke. Frizurában az enyhén hullámos félhosszú bubi frizura és az arcot szép keretbe foglaló hosszú haj a divat.