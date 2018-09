Sok fehérjét, rostot és vitamint tartalmaz, kalóriaértéke alacsony, ezért kiválóan alkalmas fogyókúrához. Viszont vannak szakemberek, akik nem nézik jó szemmel, ha bármilyen gomba a gyerekek tányérjára kerül. Mindenképpen hasznos, ha ismerjük a gombamérgezés megelőzésének szabályait és azt, mit kell tenni, ha már megtörtént a baj.

Nyáron, de főleg ősszel minden évben több tucat felnőtt és gyerek betegszik meg a gombától. Legveszélyesebb a gyilkos galóca, amit nemegyszer összetévesztenek a csiperkével vagy a galambgombával. A méreg a gomba minden részében megtalálható, s az sem főzéssel, sem fagyasztással, sem szárítással nem tűnik el. Még az anyatejbe is felszívódik.

Csak akkor szedjük, ha ismerjük

Minden gombásznak tudnia kellene, hogy bizonyos körülmények között az ehető gomba is okozhat mérgezést. Elsősorban akkor, ha bizonyos gombafajta elfogyasztása után alkoholt iszik az ember. Ebből a szempontból a ráncos tintagomba és a tinórugomba a legveszélyesebb. Akkor is okozhat kellemetlenséget, ha rosszul tároljuk vagy nem kellőképpen hőkezeljük a gombát. Alapszabály: mindenki, aki úgy dönt, hogy összeköti a kellemeset a hasznossal, és séta közben gombát gyűjt, ne csak az ehető, hanem a legveszélyesebb mérgező és a hozzájuk hasonló gombákat is alaposan ismerje.

Hogy elkerüljük a bajt...

 Soha ne tároljuk nejlonzacskóban. Jó tudni, hogy néha bizonyos esetekben a helytelen tárolás következtében az ehető gomba is mérgezővé válhat.

 Csak olyan gombát vigyünk haza, amit biztosan ismerünk. Ha nincs elég tapasztalatunk, olyan gombát szedjünk, amelynek a kalapja alulról lemezes. Ilyen például a vargánya, az érdes tinóru, a hamvas lemezes tinóru, a szürke gyűrűstinóru.

 A nyers gombát soha ne kóstoljuk meg, főleg ne gyerekek előtt.

 Mindig alaposan hőkezeljük a gombát.

 Még akkor is enyhe mérgezés alakulhat ki, ha a nyers gombát kóstoltuk meg vagy a belőle készített salátát fogyasztottunk.

 Az egyszer már kiolvasztott gombát még egyszer ne fagyasszuk el. A frissen lefagyasztott ehető gombát néhány hónap múlva is elfogyaszthatjuk, ha közben nem olvasztottuk fel és nem fagyasztottuk le újra.

 A gombás ételek nehezen emészthetők, azért este csak keveset fogyasszunk belőlük.

Ne higgyünk olyan mendemondákban, hogy az ezüstkanál a mérges gombától megfeketedik, vagy hogy a mérges gombát nem rágja meg a csiga.

 A hat évnél fiatalabb gyerekek, a terhes és szoptató nők egyáltalán ne egyenek gombát. Feleslegesen sodorják veszélybe egészségüket. Gyereknek már nagyon kis mennyiség elfogyasztása is halálos lehet.

Ha mégis megtörtént...

 Mindig vigyük magunkkal az orvoshoz az ételmaradékot, hogy meg tudják határozni, milyen gomba okozta a mérgezést.

 Soha ne becsüljük le a tünete­ket, ugyanis a halált okozó gyilkos galóca elfogyasztása után akár 6-12, sőt 24 órával is jelentkezhetnek a tünetek.

 Ne vesztegessük az időt öngyógyítással. Minél előbb orvoshoz kerülünk, annál nagyobb az esélyünk a gyó-gyulásra.

 Ha a gombás étel elfogyasztása után hasfájás, hasmenés, hányinger jelentkezik, 10-20 széntablettát keverjünk el egy pohár vízben, itassuk meg a beteggel, és azonnal vigyük orvoshoz. Még akkor is ezt tegyük, ha átmenetileg javult az állapota, pedig gyilkos galócát evett. (npz-k)