A bőrgyulladás okai

A bőrgyulladás igen gyakori betegség, és sok különálló, de hasonló hatásmechanizmusú probléma állhat a tünetek hátterében. Ezek közé tartozik például az atópiás dermatitisz, a kontakt dermatitisz vagy az úgynevezett sztázis dermatitisz. A bőrgyulladás kialakulásának okát sokszor nem lehet egyértelműen megállapítani. A jellegzetes tünetek azonban segíthetnek a pontos diagnózis felállításában, illetve a megfelelő terápia megválasztásában. Bár a bőrgyulladás különböző módokon jelentkezhet, vannak állandó jellegzetességek is. Ezek közé tartozik a bőr kipirosodása, duzzanata, érdessé válása, az érintett terület emellett melegebb és érzékenyebb lehet, mint a test más részein. Jellemző az intenzív, akár elviselhetetlen viszketés. A bőr pikkelyesen hámló is lehet, ki is sebesedhet vagy váladékozhat. A dermatitisz tünetei között találhatjuk a pattanásokat, a korpásodást, illetve a hajhullást is. Az úgynevezett seborrheás dermatitisz például zsíros, nagyobb darabokban hámló korpásodással jár együtt.

A bőrgyulladás pontos oka még nem ismert, de a genetika és környezeti tényezők egyaránt szerepet játszhatnak a kialakulásában. Az ekcéma nagyon szoros összefüggésben áll az allergiával, illetve az asztmával, több altípusánál egyértelműen megállapítható, hogy mely allergén váltja ki a bőrgyulladást. Dermatitiszt okozhatnak például tisztítószerek és kozmetikumok, fémek (pl. a nikkelt tartalmazó ékszerek) és a növények is.

Az allergiás reakciókra visszavezethető atópiás dermatitisz, kontakt dermatitisz vagy a bőr zsíros hámlásával kísért seborrheás dermatitisz mellett más, ritkább típusai is vannak a bőrgyulladásnak. Ezek közé tartozik például a dermatitisz herpetiformisz, mely a lisztérzékenységgel van szoros kapcsolatban, és erősen viszkető, a két kézen, lábon, térdeken szimmetrikusan jelentkező kiütések jellemzik. A neurodermatitisz egy-egy foltra koncentrálódik, és az ismételt dörzsölés, vakarás vagy a bőr piszkálása miatt alakul ki. Az úgynevezett sztázis dermatitisz esetében a bőrtünetek a rossz keringéssel, esetleg vénás gyulladással, ödémásodással állnak kapcsolatban, és főleg az ötven év felettiek bokáján jelentkezik.

Ha valamilyen ismert allergén, rossz szokás vagy növény váltja ki a dermatitiszt, annak kerülésével természetesen elkerülhetőek a bőr gyulladásával járó tünetek. Azonban a dermatitisz jelenlegi tudásunk szerint nem gyógyítható, az életmód megváltoztatásával azonban nagyon jól lehet kezelni a tüneteket. A megfelelő bőrápolást és az életmód megváltoztatását kiegészítheti gyógyszeres kezelés is, de ezt csak orvosi javaslatra, a dermatitisz alapos kivizsgálását követően szabad elkezdeni.

