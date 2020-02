10 kérdés Bugár Anna színésznőnek

Életfilozófiám: ELMÚLIK. A jó és a rossz is. Ez a gondolat segít megélni a pillanatot, és segít kibírni a nehézségeket. Azt hiszem ez... De még olyan sok gondolat eszembe jut. EMBERNEK LENNI. Ez is nagyon fontos. Minden körülmények között. SZERETNI! Ez pedig a legfontosabb.

1. Hogyan jellemezné három szóval önmagát?



Empatikus, kedves, bátor.



2. Miből áll egy átlagos napja?



Tanulok, forgatok, játszom. Szeretem a férjem és a családom, barátaim. Hálát adok. Ha van időm, akkor sportolok.



3. Mivel tölti szabadidejét legszívesebben?



Ha van rá lehetőségem, akkor a családommal és a barátaimmal. Ha nincs, akkor keresek valami olyan tevékenységet, ami kikapcsol és pihentet. Olvasok, sétálok...



4. Ha lehetősége lenne, hova költözne és miért épp oda?



Abba hiszek, hogy arra van lehetőségünk, amit nagyon szeretnénk. Lehet, hogy ez naivitás, de úgy érzem, hogyha máshol szeretnék élni, akkor ott élnék. Természetesen vannak külső körülmények, de érdekes módon ha az ember a saját útját járja, mer döntéseket hozni, valahogy azok is mindig elrendeződnek.



5. Mit jelent önnek az egészséges életmód?



Számomra azt, hogy figyeljek magamra. Miből, mennyit és mikor. Legyen ez étel vagy élmény, mindig tudja az ember legbelül, hogy mennyi az elég.



6. Az alternatív vagy a hagyományos gyógymódban hisz?



Határozottan mondhatom, hogy mindkettőben.



7. Mivel oldja legeredményesebben a stresszt, és hogyan töltődik fel?



Gondolatokkal, azt hiszem. Talán attól is függ, hogy mi okozza a stresszt. Ha valami tőlem független dolog, az nehéz helyzet. Olyankor helyére teszem a dolgokat magamban, mérlegelek, önvizsgálatot tartok és megnyugszom.

Ha saját magamnak okozom, akkor azt elfogadom... Valószínűleg akkor szükségem van rá. A mindennapokból töltődöm.



8. Volt olyan élménye, amely megváltoztatta életszemléletét?



Talán nem. Azt hiszem, gyermekkorom óta azok a belső alapelveim, amik ma is. Nyilván tanulok, tapasztalok, befogadok, elengedek... De az alapok stabilak.



9. Szokott fogadalmat tenni? Ha igen, legutóbb mit fogadott meg?



Volt rá példa természetesen. A legemlékezetesebb fogadalmamat 2016 június 18-án tettem, és míg élek, tartani szeretném. Akkor mentem hozzá a férjemhez.



10. Mit üzen az Egészségmagazin olvasóinak?



Szeretném megköszönni, hogy elolvasták a válaszaimat. Boldog életet kívánok mindenkinek!

