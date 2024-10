Döntetlen Hollandia ellen, újra óriásokat szorongató formában a magyar válogatott

Dibusz, Fiola, Nikitscher, Nagy Zsolt, Varga – Marco Rossi szövetségi kapitány öt NB I-ben szereplő játékost is a kezdőbe nevezett a hollandok ellen. Az olasz szakembernek (aki mellesleg 69. meccsével beérte a magyar szövetségi kapitányok öröksangorában a második helyezett Sebes Gusztávot) több hiányzó nehezítette a dolgát, az önként távolmaradó Gulácsi Péter mellett sérülés miatt Kerkez Milos, Nego Loic és Balogh Botond sem volt bevethető.

A túloldalon Ronald Koeman nem számíthatott a védelemben Jurren Timberre (Arsenal) és Nathan Akéra (Manchester City), a középpályán pedig Frenkie De Jongra (Barcelona), de így is rendkívül erős kezdőcsapatot tudott kiállítani – elég csak megemlíteni azt, hogy Verbruggen kapus előtt a védelemet a Liverpool, a Tottenham, valamint az Inter két játékosa alkotta.

A harmadáig telt vendégszektort leszámítva megtelt a Puskás Aréna a mérkőzésre. A lelátó az életem, átsegített már éveken (2009 – 2024) – ezzel a molinóval ezúttal az első számú szurkolói csoport, a 15. születésnapját ünneplő Carpathian Brigade került a figyelem középpontjába a kezdőrúgást megelőző percekben.

Öt perc óvatoskodás után Schäfer András lelkes, de annál pontatlanabb lövése jelentette a mérkőzés első helyzetét. A magyarok rengeteg sok apró szabálytalansággal próbálták megakadályozni, hogy a hollandok kényelmesen dajkálgassák a labdát éa Nikitschernek például már pár perc után levegőben lógott a sárga lapja. A holland mezőnyfölény közepette óriási hazai lehetőséget hozott a 17. perc: Szoboszlai váratlanul laposan tálalt egy szögletet Sallai elé, aki szintén laposan kapásból a kapufára lőtt.

A magyar csapat rendkívül fegyelmezetten védekezett, a hollandok az első húsz percben még csak kisebb helyzetig sem jutottak, és először a 28. percben tornáztatták meg Dibuszt. Négy perc múlva viszont a túloldalon jött a gól: Nagy Zsolt lódult meg a bal szélen, és beadásával remekül találta meg a hosszú sarkon Sallait, aki közelről a hálóba belsőzte a labdát – 1:0.

A 38. percben egy kis fáziskéséssel – és jókorra megdöbbenéssel – vette észre a több mint 60 ezer szurkoló, hogy a játékvezető közvetett szabadrúgást ítélt a hollandok javára, mindössze kilenc méterrel Dibusz kapujától. A hazai csapat teljes egészében felsorakozott védekezni egy fél lépéssel a gólvonal elé, de végül Dibusz volt az, aki bravúrral kibekkelte Gakpo lövését. A szabadrúgás egyébként azért járt, mert Szoboszlai (!) szabálytalan kirúgást (!) követett el – előtte ugyanis már beleért a labdába.

A hazai szurkolóknak tetszett, amit az első félidőben láttak. Csapatuk nagyon keveset birtokolta a labdát, de olyan tűzzel égett, mint ebben az évben még egészen biztosan egyszer sem. Mintha visszatért volna a tavaly többször is látott „legyőzhetetlenek vagyunk” mentalitás…

A félidőben Dárdai az öltözőben maradt, Botka érkezésével pedig kicsit változott a felállás is, hiszen Fiola a bal oldali belső védő posztjára vándorolt. A hollandok aktívan kezdték a második félidőt, szükség volt egy utolsó pillanatos tisztázásra és egy reflexszerű Dibusz-védésre is. Az első óra is egy nagy holland helyzettel zárult, van de Ven fejesét szemmel tolta ki Dibusz.

Gyarapodtak az izgalmas pillanatok a hazai kapu előtt, de a védelem Orbán vezérletével állta a sarat. A 80. percben jött a második olyan szituáció a mérkőzésen, amelyet senki sem fogott fel elsőre: Virgil van Dijk elkaszálta a szélen megiramodó Csoboth Kevint, amiért mehetett zuhanyozni, második sárga lappal. Az elsőt, mint kiderült, három perccel korábban kapta reklamálásért, de erről a helyszínen tartózkodók mellett az UEFA honlapja és a nagy eredményközlő oldalak is valahogy lemaradtak.

A hollandok emberhátrányban is gyorsan egyenlíteni tudtak, Dumfries egy szabadrúgás után fejelt a hálóba, Dibusz csak belekapni tudott a labdába. A hajrában így az emberelőnyben játszó magyar válogatott felvette a kesztyűt, érezte, hogy megnyerheti a meccset. Fordult a kocka, már Szoboszlaiék támadtak. Az est kicsúcsodása Szoboszlai szabadrúgása lehetett volna a hosszabbításban, de a Liverpool klasszisa a kapu fölé lőtt, maradt az 1:1.

A magyar válogatott hétfőn Bosznia-Hercegovinában folytatja szereplését.