Így hódítaná vissza a fiatalokat a Facebook

Bár eredetileg a Facebook célja az volt, hogy segítsen kapcsolatban maradni a családdal és a barátokkal, a jövőt abban látják, hogy segítsenek az embereknek új kapcsolatokat építeni, kiterjeszteni az ismeretségi hálójukat. Tom Alison, a Facebookért felelős vezető szerint pontosan erre használják a szolgáltatást a fiatalabb generációk.

Azt mondják, akkor fordulnak a Facebookhoz a fiatal felnőttek, amikor átmenet van az életükben – új városba költöznek, majd a Marketplace-ről rendezik be a lakást; vagy épp szülők lesznek, és babás csoportokba lépnek be. A Meta egy rendezvényen ehhez két új fület mutatott be. A Local és az Explore nevűeket, amiket már több helyen tesztelnek. A Local a közeli eseményeket, közösségi csoportokat és eladó tárgyakat listázza ki, míg az Explore a felhasználó érdeklődési körei alapján listáz tartalmakat.

A nagy versenyben csak úgy szerezhetnek a vélekedés szerint új felhasználókat, ha a fiatal felnőttekre koncentrálnak. A TikTok ugyanis az USA-ban is kiemelten népszerű a Z generáció köreiben.

A fiatal felnőttek egyébként idejük 60 százalékát videók nézésével töltik a Facebookon, több mint felük napi szinten néz reeleket. Ezért rövid időn belül frissített videós felület jön, rövid, élő és hosszú videók begyűjtésére. Az USA-ban és Kanadában pedig a randis funkció 24 százalékkal több beszélgetést generál a felhasználók között. Egy austini rendezvényen már úgy hivatkoztak a platformra: nem az anyukád Facebookja.

(IT Café)