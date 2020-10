Az elnök és a pápa

Donald Trump nem hisz a nemzetközi szervezetekben, az együttműködésben, csak a tranzakciókban. Ferenc szerint ez a gazdaság „öl”. Trump szerint a nagyvállalatok még adókedvezményt is érdemelnek.

Sokáig sorolhatnánk a pontokat, amelyekben a két karizmatikus vezető alapjaiban nem ért egyet. A napokban ez szimbolikusan megmutatkozott: a maszktagadó Trump csak elkapta a koronavírus-fertőzést, kórházba kellett vonulnia, ahol még a kezelőorvosát is sarokba szorítva igyekezett jobb képet festetni az állapotáról. Eközben vasárnap délben Ferenc pápa a Laudato Si’ korábbi társadalmi enciklikáját folytatta, a koronavírus által okozott válság hatásait elemezve és kifejtve több mint száz oldalon, hogy ez milyen hatással van a társadalmi igazságosságra, hol van dolgunk, hogy embertársainkért tegyünk. Nyilván más a szerepe a Fehér Ház lakójának és a Szentszék vezetőjének. Más a hatalmuk, a szó klasszikus értelmében, mégis, a 21. századi online térben mindkettő a maga módján celeb. Trump az első Twitter-elnök, aki közvetlenül kommunikál amerikaiak millióival, sikeresen, a saját szemszögéből nézve; hiszen ezzel megkerüli a hagyományos médiacsatornák szűrését és értelmezését. Ferenc pápa, az első jezsuita és az első latin-amerikai egyházfő, mély elkötelezettséggel az iránt, hogy a társadalom peremén élők felé forduljon az egyház. Egyazon korban ennyire különböző két személy köré nagy tömegek gyűlnek. Ferencet sosem érték hazugságon. Múltja junta korszakhoz tartozó epizódját is még jóval pápasága előtt lezárta, engesztelést kérve a két túlélő jezsuitától. Trump már megválasztása előtt számtalan hazugságba gabalyodott, ám ez nem zavarta a választóit. A koronavírus mégis egy tisztázási pont lehetne: lám, aki nem hord maszkot, mindegy, hogy akár az Egyesült Államok elnöke, akkor is elkapja a vírust. Furcsa, hogy a Fehér Házban nincs érdemi járványprotokoll, míg annyi más helyen a hétköznapi emberek számára ez megkerülhetetlen. A kisember megint mást kap, mint a hatalmasok. Ahogy az is világos, hogy nem a tagadás kérdése a vírus. Vannak tények. Olyan tények, amelyeket nem lehet megkerülni. A vírus nem olvas Twittert. A 21. századi valódi kihívásokról, a társadalmi szétforgácsolódás kockázatáról, egymás és a természet tiszteletéről viszont meggyőzően ír Ferenc pápa, az európai szemnek is meglepő tisztasággal. Ehhez képest a Trump–Biden vita nemhogy kocsmai volt, hanem inkább óvodás szintű.

Számít a vezetőink érettsége és példamutatása, az üzenet, amit sugároznak, legyen szó lábmosásról vagy maszkletépésről.