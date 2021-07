Praktikummal hódítanak a Renault új furgonjai

A Renault ebben a szegmensben nem számít újoncnak. Például csak a Kangoo modell gyártását több mint 20 évvel ezelőtt, 1997-ben kezdte meg. Az ezalatt az idő alatt szerzett tapasztalatoknak és a kliensek visszajelzéseinek köszönhetően tudta szinte a tökélyre fejleszteni kis haszongépjárműveit, amelyek jelentősen megkönnyítik a vállalkozók hétköznapjait. Újdonságnak számít az Express Van. A Renault aktuális kínálatának ez a legkisebb, mondhatnánk fapados képviselője. Elsősorban olyan vállalkozóknak szól, akiknek korlátozott a költségvetésük, de a pénzükért a lehető legjobb minőséget akarják megkapni. A valamivel igényesebb klienseket szólítja meg a nagyobb, és korszerűbb technológiákkal ellátott Kangoo Van. Mindkét modellt kipróbáltam, így elmondhatom, hogy a különbség valóban érezhető. Az Express Van egyszerűen olcsóbb modell, s ezt tükrözi az utastér kialakítása is.

Digitális képernyő a benti visszapillantó helyett. - A szerző felvétele

Tükör helyett

Zseniális megoldás, hogy a belső visszapillantó tükröt – melynek ugye a rakodótér miatt nem lenne értelme – egy digitális képernyő helyettesíti, amely az autó hátulján elhelyezett kamera képét mutatja előre haladás közben. A Kangoo-ban nagyobb és jobb minőségű képernyőt találnak, de a rendszer mindkét autóban tökéletesen működik és nagyban hozzájárul a biztonsághoz, hiszen a sofőrnek tökéletes áttekintése van arról, mi zajlik az autó mögött – csak arra kell ügyelnie, hogy vezetés közbe ne csak ezt a képernyőt nézze, hanem az útra is figyeljen. Mivel ez a kamera az autó tetejére van elhelyezve, a látószögén kívül esik a közvetlenül az autó mögött található tér, ezért hogy a tolatás is biztonságos legyen, egy másik, klasszikus tolatókamera is került a modellbe – tolatásnál a digitális kijelzőn a kép automatikusan átkapcsol erre a kamerára. További biztonságot növelő érdekes megoldás az utasoldali napellenzőben elhelyezett nagy látószögű tükör, amely kiszélesíti a jobboldali látómezőt, pontosabban csökkenti a jobboldali holtteret. Mivel mindkét autóban eleve volt megbízhatóan működő holttérfigyelő rendszer, ennek a tükörnek nem igazán vettem a hasznát.



A Kangoo Van könnyen műhelyautóvá is átalakítható. - A szerző felvétele

Praktikus tér

Mint minden kis furgonnál, ezeknél is elsősorban a tér a legfontosabb. Rakodótérre pedig egyik modellnél sem panaszkodhatnak. Például az Express Van utasterében 48 liternyi rekeszt találnak, ami az adott kategóriában a legtöbb. A 180 fokban nyitható, aszimmetrikus hátsó ajtóknak köszönhetően az autóba való be- és kipakolás is rendkívül praktikus. Az autó 3,3 köbméter hasznos térfogatot és 1,91 méter rakodóhosszat kínál. Ez utóbbit elsősorban annak köszönhetően, hogy az utas-ülést nagyon egyszerűen összecsukhatják, így majdnem egy szintre kerül a rakodótér padlójával. Ezután már csak elég kihajtani a rácsozott válaszfalat, amely megvédi a sofőrt a szállított árutól, s a komplett rakodótér azonnal 3,7 köbméteresre bővül. Természetesen ugyanez a művelet elvégezhető a Nagyobb Kangoo Van esetében is, amely mindemellett még egy másik praktikummal is büszkélkedhet. Az oldalsó csúsztatható ajtójának, és a hiányzó B oszlopnak köszönhetően a piacon elérhető legnagyobb, 1,45 méteres oldalsó nyílást kapnak, így a hosszabb tárgyak be- és kipakolása sem jelenthet többé gondot. Nekem még különösen tetszett az úgynevezett Renault polcrendszer, melynek része a raktér plafonjára helyezhető csomagtartó, amelyen akár 2 méter hosszú tárgyakat is szállíthat, mindezt úgy, hogy szabadon marad a rakodótér padlója. Egy másik érdekes átalakításnak köszönhetően speciális polcok és fiókok kerülnek az autóba, például alkatrészek szállítására, így a furgon praktikus műhelyautóvá változik.

A két praktikus kis haszongépjármű még a vállalkozók költségvetését sem fogja megnyirbálni, az Express Van alapára 11 ezer euró (a legdrágább kivitelézés 13 300 euró), míg a nagyobb Kangoo Van 16 550 eurótól elérhető (a kínálat csúcsa a listaárak szerint 18 650 euró).