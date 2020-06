Az autók álcázásának titkai

ellekről nyilvánosságra hozott „kémfotókat” gyakran maguk az autógyártók rendelik meg egy-egy modell marketingstratégiájának keretében. Hiszen nincs attól egyszerűbb dolog, mint „véletlenül” lefotózni az úton egy autót, a képet kiegészíteni néhány, az új modellről szóló alapinformációval, s szétküldeni a hírt a nagyvilágba. A képekre világszerte azonnal rácsapnak a szakportálok, minek köszönhetően az új modell vagy prototípus korlátlan teret kap a médiában anélkül, hogy ez a gyártónak akár egy centjébe is került volna. Persze az autógyártók ezt soha nem fogják kerek perec elismerni.

Miért fontos az álcázás?

Egészen egyszerűen azért, mert egy-egy új modell fejlesztése során az utolsó lépés a közúti próba. Egy modellel, mielőtt szériagyártásba kerül, több millió kilométert tesznek meg különböző utakon és időjárásban. A prototípus reális viselkedését az utakon nem lehet szimulálni, teljesen mindegy, milyen korszerű technológiák állnak a tervezők rendelkezésére. Azt, hogy milyen egy autó, csakis az úton, vezetés közben lehet kideríteni. Ennek a tesztelésnek pedig az elkerülhetetlen velejárója az álcázás, hiszen az autókat a közúti forgalomban használják.



Az új Škoda Eniaq iV jelenleg ezzel a zöld külsővel járja az utakat - Škoda-felvétel

Nem új találmány

Az álcázást nem az elmúlt néhány évben találták ki, a technológia és maga az ötlet már több mint százéves. 1918-ban az angol Norman Wilkinson festőt kérték fel arra, hogy próbálja a lehető leghatékonyabban álcázni a brit haditengerészet hajóit. Ő rukkolt elő a fekete-fehér csíkozással. Abban bíztak, a hajók formáinak elrejtése olyannyira megtéveszti az ellenséget, hogy az nagyobb eséllyel lő majd félre vagy találja el a hajó kevésbé kritikus pontjait. Ezt a technikát alkalmazzák jelenleg is a legmodernebb autók formáinak elrejtésére. Persze jelenleg már nem az ellenség, hanem a fotósok, az újságírók megtévesztésére szolgál a maszkírozás.

S míg a csatahajók álcázásához a fehér és a fekete színek kombinációját használják, jelenleg bármilyen színkombinációban legyártják a fóliákat. Nemegyszer pedig épp az a fontos a reklám szempontjából, hogy a modell, melynek valódi formáit még titokban tartják, figyelemfelkeltő legyen. Ez volt például a Škoda Kodiaq esete, amely még a modell hivatalos bemutatása előtt látványos álcázással mutatkozott be a 2016-os Tour de France kerékpárverseny utolsó napján Párizsban.

Ugyancsak érdekes volt a Toyota Supra A90 álcázása, amelyet egyebek mellett a rajtzászló mintázata ihletett. Csehországban pedig épp ezekben a napokban találkozhatnak az elektromos SUV, az Eniaq iV zöldre fóliázott változatával. A mintázat és a forma kifejlesztése 120 óráig tartott, az egész autó betakarásához 18 négyzetméternyi fóliát használtak fel a Škoda technikusai.

A Toyota Supra A90 álcázós mintázatát a Toyota Gazoo Racing színei és a rajtzászló ihlette - Toyota-felvétel

Minden nem takarható el

A gyártásra készülő modelleket nemegyszer az összes kontinensen tesztelik, így nemcsak a járgánynak, hanem az álcázásához használt anyagoknak is ki kell bírniuk plusz 40 fokos hőségeket, de akár a mínusz 30 fokos fagyokat is.

A maszkírozásnak viszont vannak korlátai is. Mivel a prototípusokat reális közúti forgalomban használják, be kell tartani a vonatkozó előírásokat is. Ezért az autókon nem takarhatják el például a fényszórókat, az irányjelzőket, vagy a féklámpákat. Másrészt viszont arról sem szabad megfeledkezni, hogy a sofőrnek, esetleg az autóban közlekedő technikusoknak dolgozniuk kell, így a klímarendszer működéséhez elkerülhetetlen légbeömlőket sem lehet eltakarni.

Természetesen ügyelnek az autó utasterére is, ezért ha a prototípus felügyelet nélkül marad valahol az utcán, például tankolás közben, akkor az ablakait és a műszerfalat is speciális, nem áttetsző fóliákkal eltakarják.

A szériagyártásra készülő modell formáit tán úgy lehet a leghatékonyabban eltakarni, ha a speciális mintázatú fóliát kemény takarólemezekkel egészítik ki. Ilyen lapukat szerelnek gyakran az autó oldalára vagy akár a motorháztetőre is.

Nem árt tudni, hogy mielőtt ilyen autókkal kihajtanak az útra, az illetékes közlekedési hatóság vizsgálja meg, hogy alkalmas-e az adott modell a közúti forgalomban való használtra. Egy ilyen járgány volánja mögé sem ülhet akárki, a sofőrök speciális, rendszerint két évig tartó képzéseken esnek át. Aki a prototípusokat csak zárt tesztpályákon fogja vezetni, annak még egyszerűbb dolga van, aki reális forgalomban használja az autót, annak még speciális stresszteszteket is abszolválnia kell.

A Škoda Kodiaq nem sokkal a modell premierje előtt mutatkozott be látványos maszkírozással a 2016-os Tour de France kerékpárverseny utolsó napján Párizsban - Škoda-felvétel

Sajátos technikák

Az autógyártók egyébként különböző módon álcázzák modelljeik. Az egyedi, 3D mintázatú fóliákat nemegyszer a már említett takarólemezekkel is kiegészítik, hogy még inkább megzavarják a kívülállókat. Ilyen esetben is fontos, hogy a közúti próbák tapasztalataira ne legyen hatással a maszkírozás, ezért a fontos alkatrészeken nem változtatnak. Hiába keresnék a prototípuson a márka logóját, vagy a modell nevét. Rendszerint az ablakokat is részben eltakarják, hiszen ezek formája is sokat elárulhat a leendő modell vonalvezetéséről.

Magának az álcázásnak pedig több fázisa van. Az elsőben teljes egészében, a lehető legjobban eltakarják az autót. Ekkor kerülnek fel a takarólemezek is. A második fázisban már csak az adott modellről leginkább árulkodó részeket szokták eltakarni. A legutolsó részben pedig nemegyszer már csak egy egyszerű fóliát alkalmaznak, így az adott prototípus már csak minimálisan tér el a szériagyártású változattól.