A volán mögötti ügyintézést is egyszerűsítik a Ford új technológiái

Két új okostelefon-alkalmazást mutatott be a Ford a barcelonai MWC szakkiállításon, amelyek segítenek az autósoknak a megfelelő útvonal megtalálásában – legyen szó akár üzleti alkalmazásról, akár szabadidős tevékenységről.



A Ford SYNC 3 infotainmentplatformra kifejlesztett alkalmazásra épülő navigációs szolgáltatások segítségével a Ford-tulajdonosok biztosak lehetnek benne, hogy – címtől vagy irányítószámtól függetlenül – mindig pontosan megérkeznek majd a megfelelő célállomásra, miközben a rendszer a járművük számára legmegfelelőbb útvonalat jelöli ki.

A hivatásos sofőrök körében legnépszerűbbnek számító Sygic Truck Navigation az első, fedélzeti infotainment rendszerbe integrált navigációs alkalmazás, amit haszongépjármű-sofőrök számára fejlesztettek ki. A rendszer még a mobillefedettség nélküli vidéki körzetekben, teljesen offline módon is működőképes; az alkalmazás külön előnye, hogy a nagyobb méretű haszongépjárművek (például egy utánfutót vontató, magas tetőkialakítású Ford Transit) számára olyan útvonalakat jelöl ki, ahol elkerülhetik a túlságosan keskeny utakat vagy az alacsony hidakat/felüljárókat. A Sygic Truck Navigation külön konfigurációt is tartalmaz a lakókocsik és lakóautók számára, amely az optimalizált útvonaltervezés mellett POI-koordinátákat és kempingeket is ajánl a felhasználóknak.



Egyszerűbb célkeresés



A what3words segítségével mindössze három szó megadásával gyorsan és pontosan megtalálhatók a címek. A what3words három négyzetméteres négyzethálóra osztja az egész bolygót, és egy különleges algoritmussal mindegyik négyzethez egy háromszavas név rendelhető hozzá. Az új SYNC 3 AppLink integráció révén a Fordok vezetői az iOS- vagy Android-rendszerű what3words alkalmazással magabiztosan és precízen célba érhetnek – egy ipari létesítmény egy bizonyos bejáratához ugyanúgy, mint egy vidéki mountain bike-os kirándulás találkozási pontjához. Ehhez semmi mást nem kell tenniük, mint hogy hangutasításként kimondják a három szóból álló címet.



Autó mint iroda



„A sofőrök ma már mobil irodaként használják autóikat, ezért a menet közben is rendelkezésre álló konnektivitás fontosabb számukra, mint valaha” – mondta Don Butler, a Ford kommunikáló járművekért és kapcsolódó szolgáltatásokért felelős igazgatója.

A SYNC 3 AppLink infotainment rendszer lehetővé teszi, hogy a támogatott okostelefonalkalmazások a jármű fedélzeti képernyőjén is megjelenjenek. A fejlett hangvezérléssel és a kormánykeréken elhelyezett gombokkal is kezelhető AppLink segítségével a sofőrök hatékonyabban végezhetik munkájukat, és kényelmesebben, zavaró külső hatások nélkül autózhatnak.

A Ford arra törekszik, hogy teljes haszongépjármű-kínálata részesülhessen a konnektivitás előnyeiből. Ezért a SYNC 3 szolgáltatásain felül a vállalat a legújabb Transit és Ranger modellekben már a FordPass Connect fedélzeti modemtechnológiát is bevezeti.



Gyors internet



A FordPass Connect révén az autósok és utasaik az egész út során kapcsolatban maradhatnak a külvilággal, mintha csak otthonukban lennének: egy 4G LTE-rendszerű wifi-hotspot nem kevesebb, mint 10 készülékhez biztosít szupergyors fedélzeti internetkapcsolatot, méghozzá nemcsak az autóban, hanem a jármű 15 méteres körzetében.

A beépített modem a flottakezelőknek is értékes segítséget jelent a járművek kihasználtságának javításában és az üzemeltetési költségek csökkentésében; erre szolgálnak az új, 2019-ben bevezetendő Ford Telematics és Ford Data Services termékek. Ezen kívül számos szolgáltatás érhető még el a FordPass mobilalkalmazáson keresztül, amelyek mind az egyszemélyes vállalakozások, mind a nagy flották számára egyszerűbbé és hatékonyabbá teszik a járművek fenntartását és üzemeltetését.



Zenei streaming



A Ford egyébként Barcelonában mutatta be a TIDAL nevű, hifiminőségű zenei streamingszolgáltatást is, amely ezentúl az európai Ford-modellekben is elérhető lesz. A legkiválóbb audiominőségben elérhető, 60 millió zeneszámot kínáló TIDAL nemcsak válogatott lejátszási listákat kínál, hanem exkluzív, élőben sugárzott koncertek is elérhetők az alkalmazáson keresztül.

A SYNC 3 AppLink környezetben már eddig számos alkalmazás szerepelt, köztük a népszerű közösségi forgalomfigyelő és navigációs eszköz, a Waze; a megbeszéléseken való részvételt biztosító, hangvezérlésű Cisco Webex; vagy éppen a Radioplayer, amivel az autósok több tízezer program és podcast közül válogathatnak.