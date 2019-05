A Renault aduásza a Trezor koncepció volt

Az elöl sima, szaténfényű autó kifejezetten a koncepcióautók dinamizmusát testesíti meg. Hátul hatszögletű elemek teszik hangsúlyossá az autó sportos jellegét, nem is beszélve a vörös ablakokról és a metálszínű fényezésről.

A Renault Trezor motorháztetején található, méhsejtszerű kialakítású légbeömlő a karosszéria hátsó kialakításával harmonizál. Az autó vezető felőli oldalán az üzemanyag-betöltő nyílást egy analóg kijelzőre cserélték le, amely jelzi az autó elektromos töltöttségének szintjét. Az utastérben a vörös szín, a fa és a bőr dominál.

A klasszikus versenyautókhoz hasonlóan a Renault Trezor esetében is az oldalsó elemeken keresztül vezet az út a belső térbe. Az autóba tehát sportosan, egyben stílusosan lehet beszállni – ezt az élményt csak fokozza a karosszéria felett található vörös bőrborítás. A fejtámlák automatikusan visszahúzódnak – ezzel is megkönnyítve a beszállást. A letisztult műszerfalon nagy érintőképernyő dominál. A négyszögletű kormányon is érintőképernyőket helyeztek el, amelyek felváltják a hagyományos kiegészítőket. A trezor motorját egyébként ugyanaz a cég fejlesztette ki, amely a Formula-E bajnokságban kétszeres világbajnok Renault e.drems csapat számára gyártja a motorokat. Az erőforrás teljesítménye 260 kW (350 LE), nyomatéka 380 Nm. Kevesebb mint négy másodperc alatt gyorsul 0-ról 100 km/órára. A Forumla-E-ben használt technológiákhoz hasonlóan ez a motor is a RESS (Rechargeable Energy Storage System/újratölthető energiatárolási rendszer) technológiát használja, amelynek köszönhetően az autó a fékezés kinetikus energiáját képes újrahasznosítani.

Teljesen evidens, hogy a Trezor látványautó. Egy olyan koncepció, amellyel a Renault azt mutatja az embereknek, hogyan képzeli a jövőt. Mégis akadt egy újságíró – egy tévétársaság riportere –, aki afelől érdeklődött teljes komolysággal, mikor kerül sorozatgyártásba ez a modell. Mit lehet tenni, ilyenek is vannak.