A Szövetség állásfoglalása a gömöri ökológiai katasztrófa, valamint az Európai Unió döntése kapcsán

A Szövetség állásfoglalása:

1. A gömöri ökológiai katasztrófa kapcsán:



Szimbolikus jelentőségű, hogy a Ján Budaj ellen kezdeményezett bizalmatlansági indítványról épp ma, június 24-én tárgyal a parlament.

Hiszen Szlovákia történetének legsúlyosabb ökológiai katasztrófája napra pontosan négy hónappal ezelőtt kezdődött. Az évekkel ezelőtt leállított alsósajói vásércbányából február 24-e óta ömlik a szennyezett bányavíz.

Orosz Örs a Szövetség helyi gömöri képviselőivel együtt március elejétől harcol azért, hogy a toxikus anyagokkal telített víz ne mérgezhesse tovább Kelet-Szlovákia egyik legnagyobb folyóját.

Miután a problémamegoldásra irányuló hagyományos eszközök, sajtótájékoztató, az illetékes minisztereknek küldött levelek, a tárcavezetőknek címzett nyílt levél, a vízvizsgálat riasztó eredményeinek, a májusi ichtológiai vizsgálat eredményének a közzététele sem mozgatta meg a pozsonyi állóvizeket, Oroszék a gömöri folyó megmentése érdekében házhoz hozták a Sajó vizét, majd helyi aktivistákkal 30 percre homokzsákokkal torlaszolták el az alsósajói bánya kifolyóját, amin keresztül már 4 hónapja ömlik a méreg a Sajóba.

A folyó élővilága elpusztult, a vasércbánya pedig ahelyett, hogy a probléma elhárításán fáradozna, feljelentést tesz azok ellen, akik már negyedik hónapja harcolnak a folyóért.

Mivel február 24-e óta a Ján Budaj által vezetett tárca számos valótlanságot állított, most sem hagyatkozhattunk a környezetvédelmi miniszter és az OLaNO képviselőinek állításaira, június 16-án két ellenőrző vízmintát is vettünk. Alsósajónál és Betlérnél. A vízvizsgálat eredménye 120 nap után is aggasztó, a megengedettnél magasabb értékek pedig távolról sem arról tanúskodnak, hogy a Sajóba ömlő víz kristálytiszta.

A rimaszombati akkreditált laboratórium adatai egyben azt üzenik a környezetvédelmi, illetve a gazdasági miniszternek, hogy az idei nyarat ne üdüléssel, hanem munkával töltsék.

2. Az EU tegnapi döntése kapcsán:

A Szövetség támogatja az unió tegnapi döntését, melynek értelmében Ukrajna és Moldova tagjelölti státuszt kapott.

Hosszú út áll a keleti szomszédunk előtt, de az, hogy az ország egyáltalán elindulhat a tagságig vezető úton, nem csak Ukrajna számára, hanem a kárpátaljai magyarok számára is különlegesen jó hír, hiszen a csatlakozási folyamatot az ott élő magyar közösség jogainak a bővítése kell, hogy kísérje.

Abban is bízunk, hogy a tárgyalások a csatlakozásra várakozó nyugat-balkáni országokkal is felgyorsulnak.