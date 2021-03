Világutazók figyelmébe

Az utóbbi években több ismerősöm járt abban az egzotikus országban, úgyhogy a kérdés inkább költői, mert hiszen közvetlen forrásból tudom, milyen remekül lehet ott nyaralni, amikor nálunk tél van. Forrásaim kellemesen kikapcsolódtak, világot láttak, vagy legalábbis belekóstoltak egy számunkra egzotikus kultúrába, és sikerült elkölteniük felesleges pénzüket, úgyhogy ez a gondjuk is megoldódott.

Hasonló jókat hallottam Egyiptomról: lehet napozni és csobbanni steril környezetben, a hotelkomplexum területén, busszal elvisznek a piramisokhoz, és tevét is lehet bérelni (tevegelésre, vagy csak fotómodellnek). Tanzániában viszont még egyetlen ismerősöm sem járt, így csak tippelni tudok, hogy oda meg a szafari kedvéért járnak a turisták.

Alapvetően szimpatikusak számomra azok az emberek – sőt, kicsit irigylem is őket –, akik nem ismernek lehetetlent. Ha valamit a fejükbe vesznek, akkor azt tűzön-vízen át megvalósítják, elérik, megszerzik. Az egzotikus nyaralás is ez a kategória lehet, hiszen az ilyesmit tervezni kell, minek során több akadályt le kell küzdeni. De az igazán elszántak célba érnek.

Talán már sejtik, hová akarok kilyukadni. Hát igen: a járványügyi szakértői bizottsággal együtt én is arra kérném most a világutazókat, hogy maradjanak otthon. Hozzák meg ezt az áldozatot. Nemcsak saját magukért, hanem értem is. Mert van ez a vírus. És kialakult egy dél-afrikai mutánsa, amely sokkal veszélyesebb az alapverziónál. És már az is itt van Szlovákiában, mert behurcolták. Egyelőre hét ilyen esetet mutattak ki, de nyilván lesz több is, hiszen az illetékes miniszter csak tegnapelőtt közölte, hogy „elgondolkodnak rajta”, mi lenne, ha felfüggesztenék azokat a bizonyos járatokat. Amíg ők gondolkodnak, addig a szakemberekre hivatkoznék, akik „nyomatékosan azt javasolják az embereknek, hogy ne utazzanak egzotikus kirándulásokra, mert ezzel növekszik a kockázat, hogy új vírusmutációkat hurcolnak be az országba”. Februárban és március elején 16 pozitívan tesztelt személy érkezett vissza Egyiptomból, ezt követi Tanzánia (9), a Maldív-szigetek (6), valamint Kolumbia, az Egyesült Arab Emírségek, Szaúd-Arábia és Algéria (1-1 eset). Dubaj ugyan nem szerepel a listán, de persze oda sem ajánlatos utazni, mert ki tudja, kikkel találkozik az ember.

Egyébként magyarázza már meg nekem valaki, hogyan lehetséges az, hogy én a szomszéd járásba sem mehetek, míg mások röpködnek a világban. És hazatérés után miért nem különítik el őket automatikusan, miért csak javasolt számukra a 14 napos karantén és a PCR-teszt?