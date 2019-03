Trump esete az igazságszolgáltatással

Lezárták Donald Trump és az oroszokkal való összejátszás kivizsgálását, az USA-ban mindkét oldal igyekszik győzelemként beállítani a jelentést, miközben a demokraták és a republikánusok is már az új elnökválasztási kampányra készülnek.

Lezárták Donald Trump és az oroszokkal való összejátszás kivizsgálását, az USA-ban mindkét oldal igyekszik győzelemként beállítani a jelentést, miközben a demokraták és a republikánusok is már az új elnökválasztási kampányra készülnek.

Ennek fényében érdemes nézni a több száz oldalas Mueller-jelentés utóéletét. Fontos leszögezni, hogy csak néhány beavatott olvashatta az anyagot, amit tudunk, azt mind közvetett forrásból tudjuk, részletek nincsenek. Azt se felejtsük, hogy Trump nemrég kidobta az igazságügyi miniszterét, és az új miniszter adott ki rövid (4 oldalas) összefoglalót arról, hogy ő mit olvasott ki az anyagból.

Az előző miniszter épp azért távozott, mert Trump szerint nem védte eléggé az elnököt a saját minisztériumában indult nyomozástól. Az új miniszter pontosan azt hozta ki az anyag átfésülése után, amit Trump régóta szeretett volna. Csakhogy míg a jelentés maga jogi anyag, a miniszteri összefoglaló politikai közlemény.

Az egész vita két kérdés köré csoportosult az elmúlt két évben. Összejátszott-e Trump-kampánycsapata az oroszokkal és akadályozta-e Trump az igazságszolgáltatást, amikor kirúgta az FBI-igazgatót, épp az orosz ügy vizsgálata kapcsán.

A friss miniszter úgy látja, nem volt összejátszás, és nincs konkrét vádemelési javaslat az anyagban. Mindkét esetben fontos a megfogalmazás. Tehát szisztematikus, bizonyíthatóan Trump által vezetett összejátszásnak nincs nyoma; az viszont az elmúlt hónapok sorozatos vádemelései után egyértelmű, hogy egyes emberei érintettek a pénzek mozgatásában, illegális kampányfinanszírozásban és több más bűncselekményben. Trump egykori kampányfőnökét, annak beosztottját, egyik nemzetbiztonsági tanácsadóját, volt ügyvédjét is börtönbe küldték vagy fogják jó eséllyel küldeni.

A 22 hónapig tartó eljárás alatt 34 személy ellen emelt vádat Robert Mueller több mint 200 ügyben, öten közvetlenül Trumphoz kötődnek. A leghíresebb, Roger Stone (aki a Snowden-filmet is elég oroszbarát perspektívából leforgatta) még várja a tárgyalását.

A másik kiemelt kérdés az igazságszolgáltatás akadályozása, ami az egyik legnehezebben bizonyítható bűncselekmény. Ha Trump minisztere úgy látja, hogy Mueller ebben az ügyben nyitva hagyta a döntést, akkor ez még nagyon sok mindent jelenthet, és a téma biztosan előkerül az elnökválasztási kampányig, ha ilyen óvatosan fogalmaztak róla.

A tény, hogy lezárult a nyomozás, nincs elmozdítási eljárás (impeachment), nincs szövetségi szinten új vádemelés. Ugyanakkor New York államban és más állami szinteken több ügy zajlik még. A demokraták által ősszel átvett alsóház bizottságai sorra hívják be meghallgatásra Trump embereit. A jelentés, ahogy sok korábbi titkosszolgálati irat, újra leszögezte, hogy az oroszok a kampányt több módon is befolyásolták.

A mindannyiunknak fontos következtetéseket együtt kell levonnunk:

igen, az orosz kormány beavatkozik külföldi választásokba; igen, az amerikai elnök körül több bűnöző dolgozott;

igen, az amerikai igazságszolgáltatás két év alatt eddig jutott. Meddig jutna hasonló esetben Szlovákiában vagy Magyarországon...?