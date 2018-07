Tisztességtelen ajánlat

Jól indultak, ám elbolyongtak. A Tisztességes Szlovákiáért helyhatósági választásokkal kapcsolatos szándékai tisztességesek, ám ártalmasak.

A forradalom felfalja saját gyermekeit, szokták mondani, ám ebben az esetben másról van szó. Kezdetben volt az igény: az emberek jelentős része utcára akart vonulni Fico és kormánya ellen. Az igényt egy szervező csapat – a Tisztességes Szlovákiáért – kielégítette, ám ahogy haladtunk előre az állandóan változó események sűrűjében, úgy kezdtek félremenni a dolgok. Robert Fico távozása után elbizonytalanodtak, miközben a tüntető tömeg érezte, hogy ez csak trükk – a főszereplők háttérbe vonulnak, és minden megy tovább. A szervezők viszont lefújták a soron következő nagy tüntetést, az előrehozott választásokat pedig későn kezdték követelni, amikor a tiltakozás kezdett kifulladni. Nem szándékos bénázás, hanem a tapasztalatlanság és a hosszabb távú célok hiánya vezetett ide.

A héten ismét hírt adott magáról a mozgalom: a Tisztességes Szlovákiáért a helyhatósági választásokkal kapcsolatban fogalmazott meg ajánlásokat és kínálta fel támogatását. Ez eddig rendben is lenne, ha nem elefántként viselkednének a porcelánboltban. A saját manifesztumhoz való csatlakozással semmi gond sincs, a nagyobb probléma, hogy minden településen csak egy jelölt nyerheti el a támogatásukat, a fő gond pedig, hogy csak független lehet. A Tisztességes Szlovákiáért nem politikai párt, hanem egy civil fórum, így értelmetlen, hogy adott esetben miért ne nyerhetné el a bizalmát több jelölt is – akik közül úgyis a polgár választ. Ezzel saját helyi aktivistáik vállára is súlyos terhet raknak, mert lesznek helyszínek, ahol nehéz és várhatóan sokat kritizált döntés elé állítják őket.

A nagyobb gond a független jelöltek fetisizálása. A demokrácia egyik alapeleme a pártrendszer. A probléma nem ezzel, hanem egyes pártokkal és azok vezetőivel van. Normális esetben a pártokban egy-egy világlátást, értékrendszert magukénak valló egyének találkoznak, akik közös programmal szólítják meg a választókat. A pártok versenyén keresztül valósítható meg a népakarat a parlamentben. 150 független képviselőn keresztül nem, az kormányozhatatlan és még kevésbé transzparens országhoz vezetne. Ezzel a lépéssel a Tisztességes Szlovákiáért szervezői a pártokat és a politikusokat en bloc elutasító populista „protestvonatra” szálltak fel, amely a káoszba visz. Megoldást nem kínál, a lakosság frusztrációjából táplálkozik és elutasító magatartását erősíti.

S amit a fiatal szervezők akarnak, az a gyakorlatban nem működik. Pozsonyban például az egyébként izgalmas programmal induló Matúš Vallót támogatják, aki független, ám közben a Progresszív Szlovákia és a Spolu is beállt már mögé. A főpolgármester-jelölt pedig Team Vallo néven saját képviselőjelölt-listát indít. Ez miben különbözik a KDH, a Smer vagy az SaS helyi listájától? Egy dologban: előbbiek regisztrált pártok, a Team Vallo pedig egy kötetlen, nem szabályozott csapat. A lényeg, a cél viszont ugyanaz.

A független jelöltek fetisizálása zsákutca, ezt a tavalyi megyei választások is megmutatták. Minél több független képviselő, annál nehezebb létrehozni a megyei többséget. És ami még rosszabb: az egyezségek annál átláthatatlanabbak, és helyi kis üzletelgetésen alapulnak.

A Tisztességes Szlovákiáért a kifulladás után kezd irányt téveszteni. Ha vezetőik még akarnak valamit magukkal és ideáikkal kezdeni, gyorsan magukhoz kellene térniük.