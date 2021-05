Éppen kinyitott a Trawala Bt. autóalkatrész-szaküzlete az újlipótvárosi Hegedűs Gyula utca és a Dráva utca sarkán, amikor Bandika és Ervin megtudta, hogy Szlovákiában a pénzügyminiszter serkenteni szeretné a gyerekvállalási kedvet. Most mi lesz? – kérdezte ijedten Bandika. Szerintem menjünk be – javasolta Ervin.

A Trawala Bt. személyzete készségesen fogadta őket, pedig a fiúk nem tudták, hogy a bolt elnevezését a Trabant, a Wartburg és a Lada márkanevekből alkották azokban az évtizedekben, amikor ezek a nevek még a jólét, a dinamika és a jövő szinonimái voltak. Bandika toronygumibakot kért a Volkswagen Passatja futóművébe, Ervin pedig hidraulikus szelepemelőt az Octaviájába. Miután bevásároltak, kiültek egy padra a Szent István parkba, nézték az egyik kezükkel a babakocsi fogantyúját, a másikkal az okostelefonjukat markoló anyukákat, és elkezdtek a gyerekvállalási kedvről beszélgetni. Önnek havi hány eurótól jönne meg a gyerekvállalási kedve? – kérdezte Bandika. Négymillió, felelte Ervin, majd visszakérdezett. És önnek? Ötmillió – felelte Bandika, majd visszakérdezett ő is. Mit tenne, ha bejelentenék, hogy az ön adóját egy havi húszassal megemelik, hogy a kétgyerekes anyák magasabb havi juttatást kaphassanak, ahogy azt a pénzügyminiszter úr javasolja? Feszélyezve érezném magam – nézett a cipője orrára Ervin. De azt belátja, hogy több gyereknek kell születnie, mint most, ugye? – érdeklődött tovább Bandika. Persze, hogy belátom. Csak azt remélem, nem fog mindegyik külön autót venni magának meg a feleségének is – tette hozzá Ervin. Ezt hogy érti? – fordult egy igényesen formatervezett babakocsi után Bandika. Ervin kinyújtózott a padon. Úgy, hogy az utóbbi időben zavarnak az autók. Majdnem mindegyik zavar, kivéve a sajátomat. Ezért ha majd én is pénzügyminiszter leszek, javasolni fogom, hogy rajtam kívül mindenkinek kevesebb autója legyen. Meg még a reklámok is zavarnak. Az élet rövid, mint a Daewoo Tico, mi meg rá vagyunk kényszerítve, hogy reklámokat nézzünk. Szerintem ez finoman szólva tűrhetetlen. Hisz a reklámok is serkentők, mint a családi juttatások. Csak ezek nem a gyerekvállalást serkentik, hanem a fogyasztást.

Bandika a Duna felett vonuló bárányfelhők közé bámult, és halkan szólalt meg. Nézzük csak. Serkenteni kell a gyerekvállalást, hogy legyen aki fogyaszt, de hogy megfelelő mértékben fogyasszon, serkenteni kell a fogyasztást is. Kezdem úgy érezni, hogy az egész földi lét serkentések sorozata mindössze. Meg nem vagyok egy szaporodológus, de szerintem akinek a gyerekvállalás elsősorban pénzkérdés, az inkább pénzt csináljon, mint gyereket. Ennél többet talán nem is tehet a gyerekeiért. Ekkor ért oda hozzájuk egy postás, akinek Ervin azt mondta: szia Bence.

A szerző a Vasárnap munkatársa