Felejtsük el a kiszállítást – januártól jobban járunk, ha étterembe megyünk

A pénzügyminiszter, Ladislav Kamenický (Smer) nevével fémjelzett konszolidációs csomag egyik leglátványosabb intézkedése az általános forgalmi adó (áfa) alapkulcsának 20-ról 23 százalékra történő emelése. A kormány ugyanakkor kijelölt néhány kivételt, amikre csökkentett, 5 százalékos áfakulcs vonatkozik. A kabinet indoklása szerint így kívánják elérni, hogy némiképp tehermentesítsék a lakosok pénztárcáját. A döntés értelmében egyebek mellett az alapélelmiszerek, a gyógyszerek, de az éttermi étkezések adóterheit is mérsékelték. Az utóbbi tétel esetében azonban megfeledkeztek róla, hogy a polgárok fogyasztási szokásai az elmúlt években megváltoztak. A vendéglátóegységekben történő fogyasztás mellett ugyanis egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek a kiszállítás különböző formái.



Teljes a káosz



A napjainkban is hatályos szabályozás szerint minden étteremben fogyasztott étel és alkoholmentes ital áfakulcsa 10 százalék, az alkohol, valamint a kiszállított rendelés adóterhe pedig 20 százalék. Januártól azonban kettőnél több áfakulcsot kell megjegyeznie minden érintettnek. Míg az étteremben fogyasztott étel áfakulcs 10 százalék lesz, addig az alkoholmentes italoké már 19 százalék, amennyiben azonban alkoholt is fogyasztunk, az áfa felkúszik 23 százalékra.

A matematika azonban ennél tovább is bonyolódik. Ha olyan étteremből rendelünk házhoz, amely saját maga végzi a kiszállítást, az áfa 19 százalék lesz, amennyiben azt egy külsős cégre bízzák, az adókulcs 23 százalékra emelkedik.

A vendéglátósok emiatt már most arra figyelmeztetnek, hogy a januárban életbe lépő új áfakulcsok hatalmas káoszt okoznak.

A vállalkozók, de a vásárlók életét egyaránt bonyolítják. A probléma nem az, hogy a kiszállítás áfakulcsa magasabb lesz. A gond az, hogy magára az ételre is különböző áfakulcsok vonatkoznak majd attól függően, hogy a vendég helyben fogyasztja, az étterem szállítja ki neki, esetleg valamelyik erre specializálódott cég viszi ki a rendelését

– nyilatkozta a Pravdának az ételek kiszállításával foglalkozó Bistro.sk regionális igazgatója, Miloslav Májek.



Szlovákiában azonban számos olyan házhozszállítással foglalkozó céget találunk, amelyek a külföldi piacon is jelen vannak. Ezen vállalatok képviselői rámutattak, hogy az Európai Unió tagállamainak döntő többségében az étteremben fogyasztott és a kiszállított ételek esetében is egységes áfakulcsot alkalmaznak. Egyúttal arra figyelmeztették a kormányt, hogy a döntésük sérti az unióban érvényben lévő adósemlegesség elvét, amely megköveteli, hogy az egymással közvetlen versenyben álló termékek és szolgáltatások adókulcsa egyforma legyen.



Az élelmiszerárak is bekavarhatnak



A káosz és az árak egy részének emelkedése mellett a kormány konszolidációs csomagja bizonyos esetekben az árak csökkenését is előidézheti. Ha az áruházláncok eleget tesznek a miniszterelnöknek, Robert Ficónak (Smer) tett ígéretüknek, és az alapélelmiszerek áfakulcsának csökkentése a végső fogyasztói árak alakulására is hatással lesz, mindenki jól járhat. A vendéglátósok olcsóbban szerezhetik be az alapanyag egy részét, így nem kizárt, hogy az étteremben fogyasztott ételek olcsóbbak lehetnek.