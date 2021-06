Összerándul a gyomor az élelmiszer árától  

A világgazdaság ugyan már magához tért a koronavírus-járvány okozta globális sokkból, de több tényező is veszélyezteti a pandémia utáni fellendülést. Az egyik ilyen a mezőgazdasági termények és az élelmiszerek ár

A világgazdaság ugyan már magához tért a koronavírus-járvány okozta globális sokkból, de több tényező is veszélyezteti a pandémia utáni fellendülést. Az egyik ilyen a mezőgazdasági termények és az élelmiszerek ár

Már kongatja is a vészharangot az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Világszervezete: nemzetközi élelmiszer-árindexe májusban havi szinten 5,8 ponttal növekedett, ami utoljára 2010-ben fordult elő. Éves szinten az index 36 pontnyi növekedést mutat, és már nincs messze a 2011-es történelmi csúcstól. Hasonló képet mutat a Bloomberg árindexe is, mely a legfontosabb mezőgazdasági termények tőzsdei árát veszi alapul.

Az árak ilyen gyors növekedésének kínálati és keresleti okai is vannak. A mezőgazdaság a világgazdaság legtörékenyebb területe, egy sor kezelhetetlen külső tényező befolyásolja. Elég, ha rossz az időjárás a fő exportáló országokban, máris kúsznak felfelé a világpiai árak. Jelenleg a legnagyobb gondot a Dél-Amerikában uralkodó szárazság jelenti, ez egyaránt érinti a szója, a kukorica vagy a kávé terméshozamát. A világpiaci árak szempontból kulcsfontosságú lesz az európai és az észak-amerikai mezőgazdasági szezon alakulása, ha itt is gyengébb hozamok lesznek, az még magasabbra repítheti a legfontosabb termények árát.

A mezőgazdasági termékek iránti keresletet az elmúlt évben leginkább Kína befolyásolta, a koronavírus átvészelése után jelentősen növelte behozatalát. Kína 1,4 milliárd lakosa egyre több élelmiszert fogyaszt, és a kínai mezőgazdaság minden erőfeszítése ellenére sem tud lépést tartani ezzel. Az elmúlt 12 hónapban Kína gabonaimportja rekordszintet ért el, főleg amiatt, hogy a hústermelők próbálják újra felhizlalni az afrikai sertéspestis által jócskán megtizedelt állományt. A növényi olajok árának növekedése külön fejezet, itt a bioüzemanyagok gyártói növelték a legnagyobb mértékben a keresletet. Az élelmiszeripari termékek árához hozzáadódik továbbá a csomagolóanyagok és a szállítás drágulása is.

Az élelmiszerárak mindenkit érintenek, de a legsebezhetőbb helyzetben a legszegényebb fejlődő országok lakosai vannak. A világpiaci árak emelkedése miatt nem tudnak eleget importálni a fő mezőgazdasági terményekből, ami az éhezők számának növekedéséhez vezet. Az éhezés már a globális koronavírus-járvány miatt is jelentősen nőtt, és a drágulás most csak súlyosbítja a helyzetet. Ez komoly szociális feszültségekhez vezethet, 2008 és 2011 között 30 fejlődő országban törtek ki a magas élelmiszerárakhoz köthető zavargások. Az ENSZ ezért kiemelten figyeli az árak alakulását, friss adatai szerint pedig további 200 millió emberrel növekedhet azok tábora, akiket éhínség fenyeget.

Szlovákiában ugyan éhínségtől nem kell tartani, de a mi pénztárcánk is nagyon megérzi az élelmiszerárak növekedését. A friss adatok szerint az élelmiszerek nagy szerepet játszanak az itteni infláció mértékében. Májusban az élelmiszerek és az üdítőitalok ára 1,8 százalékkal nőtt áprilishoz képest, és különösen gyorsan drágult a zöldség és a gyümölcs. Az árak növekedése több hónapja tart, és valószínűleg ez a trend az év második felében is folytatódik. A világpiaci egyensúly idővel helyreáll, de az elkövetkező hónapokban még további drágulására kell készülnünk nekünk is.