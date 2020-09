Lezárás miatt lezárva!

Veszélyes vendég lett most mindenki Magyarországon, hiszen a külföldiek – a szlovákiai magyarok is – a kormány kommunikációja szerint „behurcolják” a vírust, így az ország szeptember elsején, Európában példátlan módon, lezárta határait. S hogy még jobban nyomatékosítsák a határzárat, a világ összes országát piros, azaz utazásra nem javasolt zónába sorolták – Magyarország színe pedig napi 500 fertőzött ellenére hivatalosan zöld.

Még meg sem jelent a rendelet, de már számos kivételt beletettek (gyakorlatilag naponta változott a szabály, szinte a végrehajtó hatóság is alig bírta és bírja követni). Nekünk, szlovákiaiaknak is „kedvezett” a magyar kormány – a 30 kilométeres ingázó terület mellett –, nevezetesen akinek szeptember elsejéig volt foglalása magyarországi hotelben, az karantén nélkül beutazhat. Igaz, ez nagyon kevés embert érint, hiszen a járvány teljesen megváltoztatta az utazni vágyók szokásait, a bizonytalanság miatt a legtöbben csak pár héttel, sok esetben csak pár nappal az indulás előtt foglalnak. Aki pedig még a határzár előtt foglalt szállást, az is inkább egy későbbi időpontban utazik, amikor biztos, hogy nem fenyegeti karantén, nem kell negatív teszt, vagyis szabadon utazhat.

A járvány kitörése után a sok szakember, de leginkább politikus úgy próbálta nyugtatni a turisztikában dolgozókat: semmi gond, felpörgetjük a belföldi turizmust, és az megoldja a külföldiek hiányát. Ez nemcsak nálunk, Magyarországon is népszerű narratíva volt. Ám az újranyitást követően kiderült, hogy ez hiú ábránd, a belföldi turizmus legfeljebb a nyári hónapokban tudja enyhíteni a veszteségeket (azt is elsősorban a vizek, tavak mentén, a városi turizmus épp csak éledezik), és szeptembertől újra konganak a szállodák az ürességtől. Igaz ez a Balatonra is, ahol nyáron ugyan nagy volt a tumultus – sokak szerint ez is közrejátszik a hirtelen megnőtt magyarországi esetszámokban –, de augusztus végével szinte kiürült a magyar tenger.

Magyarországnak pedig nagy szüksége volt és van a környező országok, köztük a szlovákiai vendégekre. A legtöbb szolgáltató éppen erre helyezte a hangsúlyt (sőt, az állami ügynökség is nagy kampányban hirdette, hogy Magyarország biztonságos, várja a turistákat), abban reménykedtek, hogy a szlovák, cseh, osztrák turistákkal valamennyire menthető az idei szezon, így szinte mindenkit meglepett, amikor a magyar kormány bejelentette a határzárat.

Míg Európában a legtöbb vezető politikus folyamatosan nyugtatja az embereket, hogy a tavaszihoz hasonló lezárások már nem lesznek, addig Magyarország egyik napról a másikra lezárta határait. Hiszen szerintük a bajt a külföldiek hozzák, pardon, „hurcolják” be, így a megoldás, ha nem engedjük be őket (annak ellenére állítják ezt, hogy szakemberek szerint a pozitív esetek kevesebb mint tíz százaléka köthető külföldi utazáshoz). Pedig a megoldás nem a zárás, hanem a kiszámíthatóság, a turizmus fellendítése lenne, az új biztonsági szabályok fokozott alkalmazásával (ebben hisz, és ezt alkalmazza a legtöbb európai állam). Nem lehet úgy tervezni, hogy augusztus 28-án bejelentik, hogy szeptember elsejétől zárnak a határok. Hiszen így nemcsak az ország átkelői, de a szállodák, a turisztikai szolgáltatók is hamarosan zárhatnak – lehet, végleg… S akkor beválik Orbán Viktor tavaszi jóslata, miszerint „a turizmusnak kampó”.