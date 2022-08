(Légi)kikötői hírek

Egyre gyakoribb jelenség, hogy a nyaralni, utazni készülők az indulás előtti napokban egy kedves levelet kapnak a légitársaságtól, hogy ki se menjenek a repülőtérre, a járatuk ugyanis nem indul. Az utóbbi hetekben, napokban több tízezer járatot töröltek Európa-szerte, munkabeszüntetés, munkaerőhiány miatt – ezzel is mérsékelve a reptéri káoszt. Azok a szerencsések, akik nem kaptak ilyen üzenetet, legfeljebb csak pár órás késéssel emelkednek a magasba...

Szerdán egynapos sztrájkot tartottak a Lufthansa alkalmazottai, a Verdi szakszervezet által meghirdetett munkabeszüntetés miatt több mint ezer járatot kellett törölni, ez csaknem 150 ezer utasnak okozott problémát. És ez csak egy nap, egy légitársaság. Spanyolországban a Ryanair alkalmazottai tartanak folyamatosan munkabeszüntetést – olyannyira, hogy már azt is tudni lehet, eléggé eltökéltek, maratoni sztrájkot helyeztek kilátásba: a legfrissebb információk szerint 2023. január 7-ig (!) minden héten, hétfőtől csütörtökig számítani kell az utasoknak a jelentős késésre vagy akár a járattörlésre is.

De nemcsak ennek a két cégnek a munkavállalói elégedetlenek, hanem az elmúlt hetekben más légitársaságok alkalmazottai is jelezték: csak idő kérdése, mikor jelenik a járatszámok mellett a törölve szó, sztrájk miatt.

Bár a legtöbb légitársaság igyekszik megoldani az utasok problémáját (nem mindegyik jeleskedik azonban az ügyfélközpontúságban), a nyári szezon alatt szinte lehetetlen átfoglalni ennyi utast egy következő napi gépre. Már az is jó, ha csak két-három napon belüli indulásra sikerül találni valamilyen helyen – ha szerencséje van az utasnak. A járatok ugyanis olyannyira tele vannak, hogy a legtöbb most, a nyári csúcsidényben üres szék nélkül közlekedik, ami jó a légitársaságoknak, ám rossz a hoppon maradt utasoknak, ugyanis ezzel csökken a gyors megoldás lehetősége. Így könnyen előfordulhat, hogy indulás elhalasztásával az egyhetes nyaralás három-négy napra csökken, ami már akár értelmetlenné teszi az utazást. Volt már arra is példa, hogy pár nappal meghosszabbodott a vakáció, ami akár jó is lehet – ugyanakkor ez jelentős költségekkel, logisztikai problémákkal (van-e üres hotelszoba, költözni kell) jár, arról nem is beszélve, hogy sokan előre beosztják az éves szabadságkeretet, amiben már nincs három-négy napnyi extra keret, mozgástér.

A sztrájk egyik célja, hogy kellemetlenséget, jelentős anyagi veszteséget okozzon a cégnek és az ügyfeleknek, hogy a vezetés ennek fényében arra kényszerüljön, hogy teljesítse a munkavállalók követeléseit. Ez esetben ez részben sikerül is, hiszen sok százezer, millió ügyfél utazását teszik kellemetlenné, vagy rosszabb esetben hiúsítják meg. De a légitársaságok is csapdába kerültek, továbbra sincs elegendő munkaerő, nehezen halad a toborzás, így érthető, hogy szeretnék megtartani a jó szakembereket, ám a koronavírus-járvány okozta kétéves kiesés olyan anyagi helyzetbe hozta a cégeket, hogy most kisebb a mozgástér a bérrendezésre.

Idén az utasok rendkívül rugalmasan kezelik a kialakult helyzetet – legfeljebb néhány anyázós, „soha többé xy légitársaság” poszt jelenik meg –, nem számít az sem, ha a jegyek, szállások, utazási csomagok ára sokkal magasabb, mint korábban. Nem számít a pár órás késés, egy-egy járattörlés is belefér, egy a lényeg: végre utazhatnak. Az se számít, ha egy-egy sztrájk miatt tovább tart a nyaralás az eredetileg tervezettnél. Idén ez is belefér…