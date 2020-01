Kóros pánik

A járvány gócpontja a kínai Vuhan város és környéke, több mint 50 millió lakos karanténba került, nem tudni, mennyi időre, de egyelőre nem tudják elhagyni a várost. A kínai kormány betiltotta a csoportos utazásokat, számos légitársaság – köztük a Lufthansa és a British Airways – ideiglenesen felfüggesztette kínai járatainak indítását. Súlyos intézkedések egy komoly veszély megfékezése érdekében. E sorok írásakor legalább 7783 fertőzöttet regisztráltak, a halottak száma 170, a fertőzés után 130-an váltak tünetmentessé, de a számok óráról órára változnak.

Tegyük hozzá, hogy Kínában van a fertőzöttek jelentős része, a statisztikák szerint 7678 fő, és további húsz országban a maradék 95 személy – a Kínán kívüli fertőzöttek között egyelőre nem volt halálos áldozat. Ezek a számszerű adatok.

A vírus terjedéséről szinte percenként jelennek meg újabb és újabb hírek, és ami a legnagyobb baj, hogy ezekbe számos téves információ, feltételezés is bekerül, ami semmiképpen sem segít a helyzeten. A hírdömping, a sok félinformáció hatására sokakon pánikszerű félelem lett úrrá, már ott tartunk, hogy sokan jobban félnek a kínaiaktól, mint a migránsoktól…

Csak néhány minap történt dolog: egy horvátországi településeken úgy megijedtek a thaiföldi turistáktól, hogy azok másnap „Nem kínaiak vagyunk” táblával indultak városnézésre. Dél-Koreában és Malajziában pedig egyenesen petíció indult a kínaiak kitiltására, amelyet már több mint egymillióan írtak alá.

De nem kell ennyire messzire menni. A tömegközlekedési eszközökön utazva látványos bizonyíték tárul elénk, szinte menekülnek az emberek az ázsiai kinézetű emberek közeléből. Sőt, Szlovákiában már odáig jutottunk, hogy az emberek félnek a Kínából érkező csomagoktól, mert mi van, ha az olcsó elektronikai eszköz mellé koronavírust is „csomagoltak”… És már Pozsonyban sem kapni minden patikában szájmaszkot.

Napjainkban a koronavírus gyakrabban keresett szó az interneten, mint a szex. Ezt meg is lovagolják a portálok, öntik a híreket, „mindent” megtudhatunk, csak kattintson az olvasó. Ennek hatására pont a hír feldolgozása, értelmezése marad el.

Tudjuk, hogy létezik a vírus, és azt is, hogy halálos. De azt már nem, hogy az eddigi áldozatok nagy része más betegségben is szenvedett, és a legyengült immunrendszere miatt nem tudott megküzdeni a kórral (ahogy mifelénk az évente megjelenő influenzajárványnak is vannak a különféle szövődmények miatt halálos áldozatai, főleg az idősek kötött).

Azt is olvashattuk, hogy a koronavírus már a lappangási időszakban is fertőzhet, de azt már nem, hogy ez csak feltételezés, amely egyébként felettébb furcsa, és egyelőre nincs semmi bizonyíték arra, hogy valóban igaz.

A koronavírusra figyelve pedig észre sem vesszük, hogy nálunk, Európában ismét influenzajárvány van, például Magyarországon 15–20 ezer, Olaszországban 630 ezer fertőzöttel… És sajnos biztosan lesznek halálos áldozatok most is.

Egyelőre senki sem tudhatja, lesz-e világjárvány, és bagatellizálni sem szeretnénk a helyzetet, de az azért már kijelenthető, hogy talán túlzás csaknem 2 milliárd embert potenciális veszélyforrásként kezelni csak azért, mert még keveset tudunk a koronavírusról, arról a kórról, amely eddig csaknem nyolcezer embert fertőzött meg, és 170 ember halálát okozta.

Reménykedjünk, hogy a közeljövőben sem lesz ok a pánikra, és amilyen gyorsan megtanultuk, olyan gyorsan el is felejthetjük a szót: koronavírus.