Kiska válaszúton

Elég egyértelműnek látszik, a 2019-es államfőválasztási kampány ténylegesen akkor kezdődik, amikor Andrej Kiska, Szlovákia negyedik köztársasági elnöke végre bejelenti, vajon indul-e az elnökválasztáson.

Az elnök környezetéből érkező hírek arról szólnak, hogy nem szeretne újra államfő lenni. Ha valamilyen okból kifolyólag mégis meggondolná magát, dacára az ellene irányuló lejárató kampánynak, népszerűsége és fölhalmozott politikai tőkéje valószínűleg ismét az elnöki székbe röpíti.

A kampányt meghatározó – és talán nem túlzás, Szlovákia jövőjét is nagyban befolyásoló – bejelentés közeledtével az elnökre nehezedő nyomás is fokozódik. Pár napja Erik Tabery, az egészen kiváló cseh hetilap, a Respekt főszerkesztője szólította fel Kiskát, hogy induljon az elnökválasztáson.

A heves reakciókat kiváltó publicisztika szerzője – nyilván a csehországi elnökválasztás friss, korántsem derűs eredményétől fölindulva – azzal érvel, hogy a jelenlegi szlovák elnöknek nincs is más választása, mint ringbe szállni. Úgy látja, Kiska ebben a helyzetben nem lehet önző, az ő sorsa már összeforrott Szlovákia sorsával. Olyan pozícióba került, mely felelősséggel jár, és azáltal, hogy megmutatta, a politika lehet tisztességes is, reményt adott az országnak. Ettől a reménytől nem foszthatja meg Szlovákiát. Ha mégis elege van és szeretne kiszállni, problémái, kételyei elől akkor sem menekülhet. Kétségkívül élesen fogalmazott Tabery, amikor sarkosan azt állította, Kiska magánélete, privát döntése már megszűnt létezni, és most

államférfiként az állampolgárok és az ország jövőjét kell szem előtt tartania.

Ilyen retorika többnyire válsághelyzetben bukkan föl. Kérdés, hogy valóban ekkora veszélyben van-e a demokrácia. Kiska nélkül valóban sokkal rosszabb állapotba kerülne a demokrácia Szlovákiában? Győzhet-e egy másik proeurópai jelölt úgy, ahogy Kiskának sikerült négy évvel ezelőtt? Tessék megnézni az elnök egyik legfontosabb és legjobban fölépített beszédét, melyet tavaly novemberben mondott az Európai Parlamentben. A szolidaritásról, tisztességről, morális felelősségről szóló, tapssal többször megszakított uniópárti beszéd sorvezetőül szolgálhatna a térség elnökeinek. Mi garantálja, hogy a következő elnök a folytonosságot fogja képviselni az elnöki palotában?

Adam Znášik, a politikai marketinggel foglalkozó Komplot Advertising ügynökségtől – Kiska elnöki kampányát is ők irányították – szintén azt hangsúlyozza, az államfőválasztást a jelenlegi elnök döntheti el, bár ő sokkal megengedőbben fogalmaz, mint a cseh publicista. Szerinte Kiska már bizonyított, és nem tekinthető politikai kalandornak. Konfliktushelyzetekben nem az elkerülés stratégiáját választotta; nem formális, hanem végig aktív elnök volt.

A nagyobb támogatottsággal bíró jelöltállítók egyelőre mind az elnöki palotát lesik, a bejelentéshez igazítják stratégiájukat. Andrej Kiska sokkal nehezebb döntés előtt áll, mint négy éve.