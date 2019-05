Kihalunk, mint a dínók?

Pozsonyba és Budapestre is elért a klímatüntetés. Az „Exctinction Rebellion” tavaly indult útjára Londonból. Ennek külön jelentősége van. Abban a városban, ahol két éve a politikusok csak a brexitről tudnak beszélni, egyszer csak több helyszínen, sorozatban megszerveztek 100 tudós támogatásával egy globálissá duzzadó tüntetéssorozatot. Azért, mert a tüntetők szerint ez a valódi prioritás, nem a parlamenti cikluson belüli teszetoszáskodás.

Az ökológiai összeomlás kockázatának csökkentése és a 2025-re való teljes dekarbonizáció az, amit a tüntetők a zászlajukra tűztek.

Mindenképpen tanulságos. Akik akartak, már hallottak bőven a klímaváltozásról. Itt az az új szempont, hogy végre azok is felmérjék a veszély nagyságát, akik eddig ezzel egyáltalán nem foglalkoztak, vagy akár nem is hallottak róla. A mozgalom ebben realista: a tüntetők nem azt gondolják, hogy majd ők elviszik ezt azt üzenetet mindenhova, hanem a kormányzatokat akarják rávenni, hogy végre hajlandók legyenek erről valós mértékben és a veszély nagyságának megfelelően beszélni. Ez már sokkal megfoghatóbb elvárás egy fővárosokra és világszerte ismert történelmi helyszínekre összpontosító tüntetéssorozatnál.

Jól fotózható helyszíneken tüntetni sokkal látványosabb.

A „die in” angol szófordulatot arra alkalmazzák, amikor egy tüntetésen egyszerre mindenki halottnak tetteti magát.

Ez megtörtént már Berlin főterén, a londoni Oxford Circusnál vagy éppen egy dínó csontváza alatt egy múzeum nagytermében. Tényleg egyértelmű jelzés ez utóbbi: a kihalás esélyes – ahogy a budapesti tüntetők fogalmaznak.

Politikai szempontból is egy ígéretes mozgalomról van szó, persze nem tudhatjuk, hogy valóban ők fogják-e azt elérni, hogy tényleg komolyan foglalkozzunk a fontos dolgokkal.

Amelyek mindannyiunknak fontosak, és nem csak az elitnek. Hiszen az utóbbi kis kör mindig meg tudja majd venni azokat a helyeket és erőforrásokat, amelyek a romló klímahelyzetben felértékelődnek és ugrásszerűen drágulnak.

Éppen ezért a klímaváltozásról szóló vita is lassan a tehetős elit és a többség közötti törésvonallá válhat.



Emellett azért is szimbolikus e mozgalom, mert a mindennapi politikai üzenetektől függetlenül, nemzetközi szinten mobilizálja a fiatalokat. Az elkövetkező évtizedek választóit, akik még hosszú ideig itt lesznek és politikai preferenciáikat hosszú távon nem lehet majd figyelmen kívül hagyni. A fiatal generáció meg fogja találni most is a helyét a politikában és a közéletben. Ennek egyik biztos útja a klímapolitika lesz.