Hol nyaral a józan (eszen)eszünk?

A két munkanélküli napszámos éppen az aratást figyelte tisztes távolból egy távcsővel a nagy erdőszéli vadalmafa (Malus sylvestris) árnyékából, amikor a tájidegen reklámfelület került a látómezejükbe. „Élvezze a nyarat az üdülési csekkel! Az ön SNS-eˮ. Bandika hangosan leolvasta az üzenetet, majd kérdéssel fordult Ervinhez. Mondja kérem, van önnek esze…, pontosabban... eszenesze? Ervin feküdt, a halántékán összekulcsolt kezeivel támaszkodott a vadalma pikkelyes törzséhez, szájából az ír Peterson cég egyik rusztikusabb, homokfútta felületű billiard pipája meredt, úgyhogy a száját sem nyitotta ki, csak a fejével intett, hogy a válasza: nem. Bandika visszakézből indította a második kérdést: hát üdülési csekket tetszik-e birtokolni, ha nem veszi tolakodásnak? Ervin erre már felült, napszemüvegét arckoponyájáról az agykoponyájára tolta, majd határozottan közölte, hogy szerinte rossz irányba tart a világ, a Föld egyik legnagyobb és legtekintélyesebb dohánygyártója, a brit Dunhill cég ugyanis már nem gyárt több pipadohányt. Attól persze még éghetne rendesen ez a Virginia – szurkálta meg a pipája tűzterét egy apró ággal.

Az üdülési csekkel kapcsolatban megjegyezte, neki ilyenje nincs, nem is volt soha, és ahogy ismeri a világpolitika inerciarendszerét, soha nem is lesz. Legfeljebb akkor, ha a jóléti társadalomnak egy olyan fokozatára röppenünk, amelyben a munkanélkülieknek is osztanak „benefiteketˮ, például üdülési csekket.