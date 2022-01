Hasznos az éberség

Sokan gondolják azt, ha az olyan kifejezéseket hallják, mint a zsarolóvírus, hacker, online bűnözés, telefonos csalás, adathalászat, visszaélés a bankkártyákkal, hogy az őket nem érinti, hiszen ezek mind technikai szakszavak. Ám az online csalók ma már olyan kifinomult módszerekkel dolgoznak, hogy nincs az a társadalmi réteg, amelynek ne lenne félnivalója. Hiszen ma már szinte mindenkinek van okostelefonja (de akár vezetékes vonalon is elérik az áldozatot a csalók), számítógépe, e-mail-fiókja, profilja a közösségi média felületén – vagyis már nem tudunk elbújni a veszély elől. Az online bűnözők számára nincs morális határ: akár a legutolsó eurókat is ellopják, még akkor is, ha egy idős emberről van szó, aki a gyógyszerére tette félre a pénzt.

Az emberi életek sem számítanak, tavaly több olyan eset is történt, amikor egy kórház rendszerét törték fel, ezzel veszélybe sodorva az életmentést – a kegyetlen támadásnak több áldozata is volt. Úgy tesznek, mint korábban a fosztogatók – akik természeti katasztrófák után rámolták ki az üresen maradt lakásokat –, csak sokkal nagyobb volumenben és tétben.

2021-ben naponta 20 ezer támadással mért többet egyik biztonsági cég, mint egy évvel korábban. Prognózisa szerint idén a növekedés nem áll meg, tovább nő az áldozatok száma. Hazánkban is egyre többen sétálnak be az online bűnözők valamelyik csapdájába. A zsarolóvírusok, a telefonos átverések (amikor idegenek banknak, hivatalnak, ismert cég alkalmazottjának kiadva magát kérnek hozzáférést a számítógéphez, kérik el a bankkártya adatait, akár a hozzá tartozó PIN-kódot), a barátok nevében írt „kihagyhatatlan ajánlatok” és egyéb módszerek egyre kifinomultabbak lesznek, és már az alapvető óvatosság is kevés lehet. Oda jutottunk, szinte minden egyes kattintás előtt el kell számolunk tízig, nehogy egy hirtelen klikkelés után a veszélybe kerüljenek a gépen tárolt adataink, a magánéletünk, a számlán lévő pénzünk. Ma még sokan nem veszik komolyan a veszélyt, pedig az online világban a támadók virtuálisan érkeznek, ám a rablás után valós károk keletkeznek. Tavaly, csak Szlovákiában több ezren tanulták meg a leckét és értették meg: hiába zárják kulcsra az ajtót, a modern betörők akkor is kirabolják. Elég egy kis figyelmetlenség, és egy rémálom veszi kezdetét, ahol annak is örülhetünk, ha nem tűnik el az összes pénzünk a bankszámláról, bankkártyáról.

Ma már szinte elképzelhetetlen az életünk az online tér nélkül. Rossz hír, hogy csak csökkenteni tudjuk a kockázatot, teljes biztonságot semmi és senki sem garantál. Így nem marad más választásunk, mint rettegni, mikor kerülünk az online bűnözők látókörébe. E rettegés azonban hasznos is lehet, hiszen így óvatosabbak is vagyunk, ami idén még fontosabb lesz – és nem csak az online térben.