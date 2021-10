Halálos fegyver

Alec Baldwint igazán akkor szerettem meg, amikor Donald Trumpot kezdte fergetegesen parodizálni hétről hétre a Saturday Night Live-ban. Az, hogy cowboynak milyen lenne, már sosem derül ki, a Rust című western forgatása ugyanis leállt. A halálos baleset híre az egész világot megrázta, az amerikai sajtóban pedig most az a legforróbb téma, hogy tiltsák be a valódi fegyvereket a forgatásokon.

Várjunk csak! Rosszul értelmeztem volna a kellékfegyver szót? Bizony, rosszul, mert olyan ez, mint a kellékgitár – valódi hangszer, de a filmben kellékként szerepel. (A Desperadóban el is sült ugyan, de ezt most inkább hagyjuk.)

A Rust forgatása körül korábban sem volt minden rendben – ez már a nyomozás során derült ki. Pár órával azelőtt, hogy Alec Baldwin kezébe éles lőszerrel töltött fegyvert nyomtak, a stáb egy része felmondott, épp a biztonsági előírások megszegésére, illetve a 12–13 órás munkaidőre hivatkozva. Azt is tudjuk, hogy Baldwin dublőre kétszer is lőtt ki golyót olyan fegyverből, amely az asszisztens szerint nem volt töltve. Az ominózus nap délelőttjén az operatőrcsapat hat tagja hagyta ott a helyszínt, emiatt egyetlen kamerát tudtak csak használni annál a bizonyos jelenetnél. Vagyis a film vezető operatőre, Halyna Hutchins tulajdonképpen beugrott valamelyik segédoperatőr helyett, nem neki kellett volna ott lennie abban a pillanatban. Ez a nüansz is fontossá vált hirtelen, főleg miután a megsebesített rendező is megszólalt.

Joel Souza elmondta, hogy a jelenet gyakorlása során hallotta a „cold gun” (hideg fegyver) kifejezést, ami azt jelenti, hogy a lőfegyver biztonságos, nincs megtöltve. Ezután a stábtagok ebédszünetre mentek, majd folytatódott a forgatás, ekkor azonban már nem ellenőrizték a revolvert. Lehet, hogy valaki közben kicserélte a vaktöltényt élesre? Talán épp Baldwint akarta bajba keverni egy elégedetlen stábtag? A sztár ugyanis egyben a film egyik producere, és általában ők szokták sürgetni, egzecíroztatni az alkalmazottakat. Mindenesetre tudni lehetett, melyik jelenetet fogják felvenni ebéd után. Azt, amelyikben a főhős a kamerára irányítja és elsüti a revolverét.

Ezen agyalnak most az amerikai sajtómunkások, és egyre gyakrabban emlegetik Brandon Lee tragédiáját, akit szintén egy biztonságosnak minősített pisztollyal lőttek agyon 1993-ban A holló című film forgatásán. A rendező azt is hangsúlyozta, hogy Baldwin különösen körültekintő és óvatos volt a kellékfegyverekkel, például addig nem volt hajlandó kézbe fogni őket, amíg gyerekeket látott a helyszínen. (Nem tudni gyerekszereplőkre gondolt-e, vagy a stábtagok gyerekeire, akiket szüleik jobb híján magukkal vittek a forgatásra). Vagyis a színész a fegyverek puszta látványát is károsnak tartotta a kiskorúakra nézve, főleg, hogy nem játékpisztolyokról volt szó.

De mit keresnek valódi lőfegyverek a filmekben? Nos, az élethű hatás kedvéért használják őket. A minap indítottak is egy petíciót, hogy a jövőben kizárólag utánzatokkal dolgozzanak a stábok. Viszont Amerikában, ahol bárki birtokolhat fegyvert, az emberek felismerik a játékpisztolyt, úgyhogy aki nem akarja, hogy kiröhögjék a moziban, az valódi fegyvert használ vaktölténnyel, bár közelről azzal is lehet ölni.

Alec Baldwin mindenesetre akár másfél év börtönt is kaphat, hiszen mégiscsak ő húzta meg a ravaszt. Egyelőre senki ellen nem emeltek vádat, az ügy azonban precedens, és valószínűleg alapjaiban változtatja meg Hollywood működését.