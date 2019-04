Focival polgárosodni

Egy szemtelenül fiatal szemtelen futballcsapat, amely megmutatja, nincsen lehetetlen, de van vagányság és vannak álmok, amelyekben a kicsikből lehetnek legnagyobbak.

Futballozni nagyon egyszerű, de egyszerű futballt játszani a világ legnehezebb feladata.

(Johan Cruyff, az Ajax legendás labdarúgója)

A futballtörténet egyik óriásával kezdődött, ő emelte először az egekbe az amszterdami futballklubot: a háromszoros aranylabdás Cruyff háromszor nyert BEK-et, a BL elődjét az amszterdami Ajax színeiben. A 3 fontos szám kapcsolatában a klubbal: háromszor vesztek össze mélyen. Cruyff az Ajaxba született, ahol édesanyja takarítónő volt, játékos zsenije meghatározta a klub karakterét: kreativitás, tudás, lazaság, szabadság, bátorság, vagányság, titokzatos egyszerűség – totális futball. A kifejezést roppant találónak tartotta. Ma is ez az Ajax-játék, -stílus és -tradíció lényege.

Az utánpótlásban nálunk többnyire nem a meccsek eredménye számít, hanem hogy minél több egyéniséget kineveljünk. Egy klub, egy filozófia, egy város.

(Casimir Westerveld, az Ajax átigazolásokért felelős vezetője)

Az Ajax-életérzés focirajongók széles táborát képes megérinteni, különösen, amikor néhány évtizedenként a csapat Európa élvonalába emelkedik lenyűgöző játékával. Ahogyan most is teszi, kiverve a BL-ből előbb a Real Madridot, majd a Ronaldo-vezette Juventust is, mindkettőt a legpimaszabb módon, idegenben.

Készen kell állniuk az első csapatra tizenkilenc évesen, mert húszévesen már eligazolnak.

(Erik ten Hag Ajax-vezetőedző)

A holland csapat átlagéletkora 23 év, és már a legjobb négy között van a BL-ben, ezúttal a döntőért elkerüli a két óriást, a Liverpoolt, illetve az Ajax történelmével oly szoros szimbiózisban élő Barcelonát. Mindeközben Amszterdamban az éves büdzsé 100 millió eurós, a bevételük kisebb, mint a tavaly kieső Premier League-utolsóé, a keret összfizetése pedig megegyezik egyetlen játékos, Gareth Bale madridi jövedelmével.

Teret adunk a következő tehetségnek. Ha egy játékos túl sokáig marad, egy másik nem jut szóhoz, megáll a rendszer.

(Edwin van der Sar, az Ajax ügyvezetője)

Az Ajax több, mint futball: példa arra, hogy egy kisebb közösség hogyan képes identitását megőrizni, múltját alapul véve folyamatosan fejlődni, haladni a korral, mégis valamiféle romantikus tradíció birtokában – s mindezen jellemzők versenyképessé teszik a világfutball vérkeringésében és munkamegosztásában. Az Ajax-jelenség a saját útkeresés bátorságáról szól. Éppen ezért talál olyan erővel a szívekbe, mert mutatja: léteznek csodák, rengeteg munka után. Ez pedig üzenet mindenféle közösségnek, kisebbnek, nagyobbnak egyaránt, hogy így is érdemes.

Nem tudjuk felvenni a versenyt az olyan gazdag klubokkal, mint a PSG vagy a Manchester City. Az akadémiánkból kell kihoznunk a legtöbbet. A fiatalok ugyanabban a rendszerben játszanak, mint az első csapat, ez jelenti az Ajax-géneket.

(John Heitinga, az Ajax U19-es együttesének edzője)

Európában az Ajax adja a legtöbb profi labdarúgót a piacra, megelőzve a zágrábi Dinamót és a belgrádi Partizant. Nevelnek, a Montessori-módszert használva az oktatásban, nagy hangsúlyt adva annak, hogy a gyerekek érezzék jól magukat, felszabadultan tudjanak felelősséget vállalni. Van ebben valami mély civil mentalitás, a polgár öntudata.

Semmit sem tudtam a fociról, mielőtt Cruyffot megismertem volna.

(Pep Guardiola, a Manchester City menedzsere)

A 2016-ban elhunyt Johan Cruyff fentről elégedetten nézheti gyűlölve imádott klubját. Játszotta és ismerte a baseballt, imádta a kosárlabda taktikusságát, edzőként erősen hitt az amerikai sportfelfogásban, a statisztikák erejében. Végtelenül romantikus, mégis tökéletes profizmus van alapelvében, hogy a szurkolóért van a futball, ezért sem az eredmény a legfontosabb, hanem a játék minősége. Ezt az örökséget viseli laza büszkeséggel az Ajax, ezt a mentalitást csodálják Európában, túllépve focin, sporton, hisz ez az élet maga.