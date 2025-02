Madridi összecsapás és német házirangadó – mutatjuk a BL-nyolcaddöntő párosításait

Péntek délben ugyanis a nyolcaddöntő konkrét párosításával teljessé vált a sorozat ágrajza. Azaz minden együttes megismerte, potenciálisan milyen ellenfeleket kellene legyőznie akár egy döntős szereplés eléréséhez.

Az első lépés ehhez természetesen a nyolcaddöntő lesz. Itt a héten a playoffból továbbjutott csapatok kaptak ellenfelet a főtábla első nyolc helyezettjéből, az előre ismert két lehetségesből egyet-egyet.

Ezek alapján több érdekes derbire is sor kerül a legjobb 16 között. A címvédő Real Madrid például a városi rivális Atléticóval mérkőzik. De a PSG–Liverpool párosítás is érdekesnek ígérkezik, s rendeznek majd német házirangadót is (Bayern–Leverkusen).

A bajorok ágán az Inter és a Barcelona tűnik csak fajsúlyosabb csapatnak. Így aztán a másik ágon jóval több a nagyágyú. A madridi derbi továbbjutójára például nagy eséllyel az Arsenal fog várni, ezen párharc győztese pedig valószínűleg a PSG-vel vagy a Poollal mérkőzhet majd meg a döntőbe kerülésért.

„Nagyszerű meccsek lesznek. Edzőként a legerősebb riválisokkal akar megmérkőzni az ember, mert az azt jelenti, hogy közel járunk a csúcshoz, a trófeákhoz. Szeretjük ezeket a helyzeteket”

– kommentálta a városi derbi tényét diego Simeone, az Atléti vezetőedzője.

„A BL ezen szakaszában már nincs könnyű ellenfél. Mi a döntőbe akarunk jutni”

– szögezte le tényszerűen Hansi Flick, a Barcelona mestere.

A nyolcaddöntők első mérkőzéseit március 4-én és 5-én játsszák, a visszavágókra egy héttel később kerül sor.

A BL döntőjét május 31-én Münchenben rendezik.