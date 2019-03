Čaputová, az esélyes

Ezek a felmérések azt mutatják, hogy Robert Mistrík, aki Čaputová javára lépett vissza, teljesen lemaradt, és a Progresszív Szlovákia alelnöke, a 45 éves jogász a Smer által támogatott jelölt, Maroš Šefčovič előtt is megnyugtató előnyt szerzett. Peter Pellegrini kormányfő sietett is leszögezni, hogy „az emberek ne hagyják, hogy a felmérések manipulálják őket”. Elég sajátos értelmezése ez a közvélemény-kutatásoknak. A miniszterelnök átgondolatlan első reakciója pontosan jelzi, a Smerben tanácstalanság van, a sótlan jelöltjük képtelen mobilizálni, és veszélyben a terv, mely szerint az elnöki palota is az ő irányításuk alá kerülne. A választópolgárokat szombaton reggel hatig lehet „megvezetni”, ugyanis utána életbe lép a választási eredmények felméréseire vonatkozó kéthetes moratórium.

A visszalépési nyomásnak sokáig ellenálló Čaputová helyt állt a minicsatában Mistríkkel, s a támogatottsága emelkedni kezdett – végül az őt visszalépésre felszólító Mistrík hátrált meg. Čaputová nemcsak az elnökjelölti vitákban szerepelt jól, hanem Csehország egyik legnépszerűbb show-jában, Jan Krausnál is.

Mi, akik a miniszterelnökkel ellentétben, a közvélemény-kutatások alapján próbálunk esélyeket latolgatni, azt látjuk, hogy a második fordulóban Čaputová–Šefčovič meccs várható. Bár az intenzív kampányt folytató Štefan Harabint sem lehet teljesen leírni, mert Kotleba támogatóival okozhatna meglepetést.

Azáltal, hogy Čaputová lett a legesélyesebb jelölt, hirtelen célkeresztben találta magát, hiszen most már tudvalevő, kit kell legyőzni. Amíg Mistríkkel vívott külön csatát, addig a lejárató kampányt sem élesítették ellenük, de most, hogy megvan a célpont, számíthat arra a favorit, hogy megpróbálnak szavazókat leválasztani róla, valamint politikai és személyes támadásokra készülhet.

A fontosabb csatákat sorra elbukó Robert Ficónak még mindig van annyi ereje, hogy nagy kárt okozzon, s tulajdonképpen ennyi vigasza maradt. Andrej Kiska államfő példáján látjuk, a módszerekben, eszközökben nem válogat a Smer elnöke. Legújabban a 2014-es választási eredményt kérdőjelezi meg, és át szeretné rajzolni a Kiska elnöki tevékenységéről kialakult képet. Kiska bizonytalansága az újraindulással kapcsolatban és a homályos pártpolitikai ambíciói sokat koptattak a politikai krédóján, Fico pedig épp azon dolgozik – a bosszún túl, mert az államfő lezárta az utat az Alkotmánybíróságra –, hogy teljesen elvegye a kedvét a folytatástól, vagy ellehetetlenítse Kiska politikai karrierjét. Éppen ezért arra lehet számítani, hogy a langyosabb elnökjelölti kampány vége nem várt izgalmakat hoz, ahol a leegyszerűsített üzenetekben sem lesz hiány, hogy mi között választhatunk.

Abban bízhatunk, hogy a szlovákiai magyar szavazó demokrataként viselkedik, felelősségteljesen fölméri, mire van szüksége az országnak, és bölcsebb lesz, mint a politikai képviseletét fölvállalók.