Borsos karácsonyi puncs

Ezek a programokkal színesített forgatagok jó apropót szolgáltatnak akár egy kellemes esti sétához, de akár egy hosszú hétvégi kirándulás részét is képezhetik. A vásárok elmaradhatatlan része a puncs, a helyi sütemények megkóstolása, az éhesebbek pedig bizonyára nem tudnak ellenállni a kolbász, mustár, kenyér kombinációnak. És itt jön az idei év specialitása: sajnos, nem valami új menüre kell gondolni, hanem egy szomorú jelenségre: az elszálló árakra.

Mi kerülhet egy hot dogon 11 euróba, még akkor is, ha virsli helyett kolbásszal töltik? Miért kérnek el egy sima lángosért 3–4 eurót?

Hogy kerülhet fél kiló linzerkarika, az egyik legegyszerűbb és legolcsóbb teasütemény 8 euróba? Komolyan gondolják, hogy egy darab túrós rétesért 4 eurót kérnek?

Ha felkeressük a három főváros valamelyik karácsonyi vásárát, akkor az első döbbenet után ezeket a kérdéseket tesszük fel magunknak, és lehet, hogy el is megy a kedvünk az egésztől, legfeljebb megiszunk egy forró puncsot (amiből két deci Pozsonyban 2 euró, Budapesten szintén ennyiért mérik, Bécsben pedig 3–4,50 euró egy pohár melengető ital.

Ki vesz 3500 forintos (kb. 12 euró) hot dogot a budapesti vásárok közül legdrágább Vörösmarty térin? Bécsben ugyanez „csak” 6,50 euró, Pozsonyban 4. Miért fizetnénk csaknem tíz eurót fél kiló teasüteményért, 5 eurót egy rétesért, amikor pár méterrel odébb egy cukrászdában a negyedéért is megvehetjük? És ne legyenek kétségeink, a vásárokon kapható termékek nem a csúcsminőség miatt kerülnek ennyibe, elég csak elmenni a helyben készülő ételek előtt, ahol láthatjuk az alapanyagokat, azt, hogy kevés kivételtől eltekintve sok helyen a legolcsóbb, nem jó minőségű hozzávalókból gyúrják össze az ételt, amit aztán aranyáron kínálnak. Bár most a pozsonyi, bécsi, budapesti árakból indultunk ki, de a vidéki városok vásárain is megugrottak az árak, ha nem is ilyen mértékben, és mindenhol van olyan áru, melynek ára joggal veri ki a biztosítékot.

Azt már megszokhattuk, hogy a jelentősebb eseményeken, kiállításokon stb. mindig minden többe kerül. Tudjuk azt is, hogy az árusoknak rengeteg kockázattal kell számolniuk, ahogy azt is, hogy ilyenkor a városok többsége is nagyon borsos árat kér egy-egy sátorhelyért, így ez is benne van az árban.

Ám amikor a szokásos helyi árak többszörösét is elkérik valamiért, szinte csak a turistákat megcélozva, az teljesen elfogadhatatlan.

Mégis érdemes kilátogatni a csillogó karácsonyi vásárokra, a sok színes program miatt is, de aki nem akar egy kisebb vagyont otthagyni, annak be kell érnie a semmihez sem fogható hangulattal és egy bögre forró punccsal.