Beoltottak földje

Nemrég az Egyesült Arab Emirátusokban jártam. Míg itthon és a nyugati világ nagy részén az emberek ostobasága, de főleg a karrierpolitikusok tehetetlensége és döntésképtelensége miatt a pandémia sosem látott méreteket öltött, addig az Emirátusokban alig van Covid-fertőzött a kórházakban. Miért ez a különbség?

Kezdeném a maszkhordással. Az Emirátusokban az alacsony esetszám ellenére (napi 60–70 új fertőzött tízmilliós lakosságnál) minden nyilvános helyen maszkot kell hordani. Nemcsak beltéren, hanem kint is. Még a nikáb alatt is kötelező. És az emberek többsége be is tartja az előírást.

Aztán ott van a helyi Alhosn nevű, az EU-s GreenPasshoz hasonló applikáció, ami mutatja az ember oltási és teszteltségi státuszát. Ezt mindenütt ellenőrzik. Ha az ember nem „zöld”, nem jut be sehova. Pont.

Mi kell ahhoz, hogy az embernek státusza zöld legyen és az is maradjon? A országban élőknek két oltás, emellé 30 naponta egy PCR-teszt: ha negatív, akkor marad a zöld státusz. Az omikron változat megjelenése óta a 30 nap 14-re rövidült. Ha az országban élők külföldről érkeznek vissza, akkor az érkezés utáni hatodik napon is PCR-tesztet kell csináltatni. Ez a turistákra is vonatkozik. Rájuk érkezéskor is vár egy PCR-teszt, rögtön a repülőtéren. Az eredmény automatikusan megjelenik az applikációban.

A legfontosabb pillér pedig az oltás. A felnőtt populáció majdnem 100 százaléka be van oltva. Akiket az oltási kampány elején kínai vakcinával oltottak, azokat idővel átoltották valamelyik nyugati vakcinával. Az országban ugyan nem kötelező az oltás, de az oltatlanok mozgása annyira korlátozott, hogy mindenki beoltatta magát, és a munkáltatók nagy része is megkövetelheti ezt. Az utóbbi hónapokban voltak lazítások, amelyek különbségekhez vezettek az egyes emirátusokban. Abu-Dzabiban például továbbra is szigorúan ellenőrzik az oltást, Dubajban viszont a legtöbb helyen elég 48 órás PCR-teszt. Oltás vagy PCR-teszt nélkül nem engednek be senkit az EXPO-ra sem, és az EXPO egész területén kötelező a maszk.

És nem háborognak az emberek, nem méltatlankodnak, hogy korlátozzák a szabadságukat?! Nem.

Valljuk be, az ottani rendszer nem is enged nagy teret a háborgásnak. Emellett elejétől fogva világosan beszélnek, a tévhiteket, az álhíreket és hoaxokat a perifériára nyomták, és persze nem karrierista, populista politikusok irányítják az országot, akik minden kijelentésüknél csak azt nézik, hogyan befolyásolja az a népszerűségi indexüket. Mindemellett úgy tűnik, az emberek azt is megértették, hogy ha egy halálos vírus terjed, akkor a maszk nem korlátozza a szabadságukat, hanem igenis megmentheti az életüket. Ugyanez a helyzet az oltással. Amellett, hogy megvéd a legrosszabbtól, szabadságot ad, mert lehet moziba, étterembe menni, többezres rendezvényekre járni.

Amikor a hazaúton elnéztem az utasokat a repülőn, azt is megértettem, nálunk miért ilyen rossz a helyzet. Az utasok nagy része a maszkot az orra alá nyomta, sokan le is vették, pedig az utaskísérők többször figyelmeztettek, hogy kötelező a reszpirátor. Kőkemény ignoranciával találkoztak.

Hát ezért nem tud a nyugati világ megbirkózni a vírussal. A hangsúly az individualizmuson van, ez pedig önző társadalmat szült. Az én szabadságom a legfontosabb, az orvosok, a nővérek és ápolók szabadsága pedig nem érdekel. A politikusok pedig még biztatják is az embereket az ilyen viselkedésre, és ami a legszomorúbb, hogy semmilyen felelősséget nem vállalnak ezért.

Ha e téren nem lesz változás, akkor Szlovákia és az egész nyugati világ elveszíti a harcot a vírussal.