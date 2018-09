Az év marketinghúzása

Miközben a fél marketinges világ a Nike legújabb reklámhúzását elemzi, Szlovákiában egy zseniálisabb politikai jellegű projekt elszenvedői lehetünk.

Az elmúlt hét vezető híre, hogy egy vitatott megítélésű – leegyszerűsítve egyesek szerint antirasszista hős, mások szerint hazaáruló betyár – amerikaifocista lett az ismert sportszermárka reklámarca. Amerika egyik fele Nike cipőt éget, a másik pedig isteníti a céget. A lényeg: a cirkusz mediális felhajtást és ingyenreklámot hoz, ami pedig további nyereséget termel. Elvhű progresszióba csomagolt profithajhászás.

Mindez semmi ahhoz a marketinghúzáshoz képest, amit Szlovákiában a szakma eddig észre sem vett. A jelentős csúszással és kérdőjelekkel épülő R7-es és D4-es sztrádák csatlakoztatása a jelenlegi pályarendszerre több hónapos forgalomkorlátozásokat okoz majd. Ez az, amit már mindenki tudhatott, amikor megálmodta a PPP-projektet, nemhogy akkor, amikor a kész tervdokumentációkkal az asztalon a felelősök aláírták a kivitelezési szerződést. A szerződés ünnepélyes szignálása óta már két év telt el, ám az illetékesek valahogy nem gondolkodtak el azon, hogyan lehetne lényegesen enyhíteni a korlátozások okozta közlekedési káoszt.

Hamarosan feltúrják a főváros legforgalmasabb közlekedési csomópontjait, ami miatt az eddigi dugók a korábbi két-háromszorosára nőnek. Ebben a helyzetben kellett valamit kitalálnia a közlekedési tárcának, s a fülledt augusztus végi napok egyik minisztériumi ötletbörzéjén egyszer csak valaki bedobta: szólítsuk fel az embereket, hogy ne járjanak autóval!

Ezt paradigmaváltásnak is nevezhetnénk. Máshol pótutakat építenek, átszervezik a közlekedést, jelzőlámpákat ütemeznek át, megerősítik a tömegközlekedést, külvárosi nagy parkolókat építenek, de mindenekelőtt jó előre informálják a lakosságot, átszoktatják, már amennyire lehet. Nálunk mindezt megspórolva kitaláltak egy facebookos hashtaget (#utazzunkmásként), Érsek Árpád miniszter elmondta, hogy a kisorsoltak közül minden nap elvisz valakit a szolgálati limuzinjával – ezen a ponton bekacsint a posztfeudalista attitűd: egy szerencsés felfér a földesúr kocsijára –, s felszólították az embereket, hogy járjanak inkább vonattal vagy biciklivel, esetleg mindenki vigye el a szomszédját is. Ez nagyjából olyan, mintha az egészségügyi tárca egy csúcskórház átalakítása és átmeneti bezárása apropóján azt mondaná: nem lesz annyi férőhely, az emberek most egy darabig éljenek egészségesebben!

Ugyanúgy, ahogy szükséges az egészségesebb életmód, természetesen jobb lenne az is, ha a tömegközlekedés preferáltabb lenne, esetleg ha nem utaznának annyian autóval a nagyvárosokban. Ám ennek a feltételeit ki kell alakítani, nem elég bemondani a kamerákba. A minisztériumot pedig azért „tartjuk”, hogy ezt megoldja, a „nem lesz út, járjatok biciklivel” szöveget bárki el tudja mondani. Ehhez nem kell miniszternek lenni.

A honi médiában uralkodó állapotokról sokat elárul a tény, hogy ezt a PR-szöveget szinte mindenki bevette, legfeljebb egy-két ellenzéki politikus szólalt meg kritikusabb hangon. Pedig nem nehéz belátni, hogy az illetékesek komoly mulasztásokat próbálnak kommunikációs panelekkel feledtetni. A marketingkampány zsenialitása abban is tetten érhető, hogy a káoszért a tárca gyakorlatilag a polgárokat teheti felelőssé. „Szóltunk előre, hogy baj lesz, miért nem jártok biciklivel?” – mondhatja a dühös közlekedőknek. Kérdés, ezt majd hányan veszik be.