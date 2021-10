A balekság széruma

Be kell látni, hogy balek voltam. Azokban a napokban, amikor beoltattam magam – még áprilisban – a Szputnyikkal, Orbán Viktor éppen azt nyilatkozta, szamárság, hogy aki keleti vakcinát kapott, az nem tud majd utazni a határokon. A kormányfő például kínait kapott, és „ő is fog utazni, de nem azért, mert diplomáciai lehetősége lenne rá, hanem mert joga lesz hozzá”. Hát, nem lett.

Gulyás Gergely pedig azt hajtogatta, hogy „nincs érdemi különbség az egyes vakcinák hatékonyságában, mindegyik, Magyarországon használt oltóanyag hatásos és védelmet biztosít”. Ehhez képest Németországban a szputnyikosok azóta is oltatlannak számítanak. Meg olyanokat is mondott a Miniszterelnökséget vezető miniszter, hogy a Sinopharm még hatásosabb is, mint a nyugati oltóanyagok, de a Szputnyik is jobb.

Szóval volt megdolgozás, kormányzati kommunikációs offenzíva szépen. Ráadásul amikor beoltattam magam, akkoriban csak ezek az egekig felmagasztalt keleti vakcinák jöhettek szóba hétköznapi halandóknak Magyarországon. Vagy a kínai, vagy az orosz. Mivel nem tartoztam egyik kiemelt, kedvezményezett foglalkozási csoportba sem, illetve a súlyosabb krónikus betegek közé sem akartam tolakodni, mint sokan mások, maradt a Szputnyik. Utólag már látszik, nem kellett volna sokáig várni a Pfizerre, de ki tudhatta akkor. Ezt ugyanis elfelejtették közölni.

Amúgy az ország nyakán maradt volna több millió adag keleti vakcina. Egyébként is így lett végül.

Szóval sok százezer magyar honfitársammal együtt csapattam a Szputnyikot, azzal az agyonszajkózott ígérettel, hogy előbb-utóbb biztos jóváhagyja az EU. Fél év telt el azóta, uniós jóváhagyásnak se híre, se hamva, mégis mi történik?! Gulyás azt mondja, a kormány most sem tervezi, hogy a Szputnyik V-vel oltottak számára valahogy megkönnyítse az utazást. Nincs is szükség ilyen lépésre, hiszen két Szputnyik után ő is kapott egy harmadikat, a Janssen vakcinából. Hoppá.

Hogy is van ez? A Nemzeti Népegészségügyi Központ háziorvosoknak küldött táblázatában a Janssen nem szerepel a szputnyikosoknak adható harmadik oltás típusai között. Vagyis ahhoz, hogy két Szputnyik után most Janssent kaphassak, azt ugyanúgy „okosba” lehetne csak intézni, mint annak idején a krónikus betegséget. Ráadásul talán azt is kockáztatnánk ezzel, hogy az erősítés helyett inkább gyöngítjük a védettségi szintünket a Coviddal szemben.

Nem is tudom, mit akartak üzenni nekünk ezzel. Azt, hogy a magyarok mindig megtalálják a kiskaput? Ugyan a szakma nem ajánlja, de bulizzuk ki valahogy mi is magunknak a Janssent? Komolyan? Meg azt, hogy amit a tudományos szakma mond, azt nem is kell figyelembe venni?

A balekság szérumból nem kell se második, se harmadik, köszönöm szépen.